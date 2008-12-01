سی امین سالگرد پیروزی انقلاب نقطه عطف دهه چهارم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر دوشنبه دردومین نشست تخصصی کمیته های دوازده گانه دهه فجر(سیمرغ) در استانداری با تاکید بر اینکه برنامه های دهه فجر باید به صورت یک حماسه حضور برگزار شود تصریح کرد: برگزاری این برنامه ها باید طوری باشد که مطلع مناسبی برای مردم در انتخابات پیش روی باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه عده ای از دوستان کم دان به دلیل اهداف جناحی خود بذر نا امیدی را در دل مردم می کارند، بیان داشت: باید توجه شود تا سی امین سال از دهه انقلاب نقطه عطفی برای آغاز دهه چهارم انقلاب باشد.

وی با اشاره به این که در حال بسیاری از پروژ های عمرانی نیمه کاره استان نیازمند اعتبارات اندکی هستند گفت: باید طوری برنامه ریزی شود تا این پروژه ها در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

حجت الاسلام یوسف یوسف پور ، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیزافزود: کمیته تخصصی حوزه و روحانیت در ستاد سیمرغ تشکیل شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار و رئیس ستاد دهه فجر مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مازندران باید با شکوه خاصی برگزار شود خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاههای اجرائی استان برای برگزاری مناسب تر برنامه های جشن پیروزی انقلاب شد.

جواد قناعت با اشاره به اینکه بدخواهان نظام همواره در صدد تخریب افکار جوانان و ترویج شبیخون فرهنگی در جامعه هستند اظهار امیدواری کرد: مردم شهید پرور مازندران نیز با حضور آگاهانه و پرشور خود در جشن های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمادگی خود را برای حضور حماسی در حماسه دهم ریاست جمهوری خلق خواهند کرد.