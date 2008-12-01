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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

تشکیل کنسرسیوم برای فرآوری مواد معدنی تربت جام ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی تایباد گفت: تشکیل کنسرسیوم متشکل از دولت و مردم برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و فرآوری مواد معدنی خام و غنی در تربت جام ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، مجتبی شاکری ظهر امروز در گردهمایی با حضور شوراهای اسلامی بخش مرکزی، شورای شهرستان، شورای بخش، شورای شهر کاریز و تعدادی از مسئولان و معتمدین تایباد و حومه افزود: تربت جام دارای بهترین معادن سیلیسی و ذغال سنگ است که از لحاظ کمیت و کیفیت در خاور میانه ممتاز است.

وی فرآوری مواد معدنی موجود در منطقه را موجب اشتغالزایی مولد دانست و گفت: وضعیت راه های آسفالت در خراسان رضوی و منطقه تایباد و تربت جام از کیفیت مناسبی برخوردار است که این مهم، زمینه سرمایه گذاری را تا حدودی فراهم می کند.

شاکری بر لزوم فراهم آوردن زیرساختهای دانشگاهی و ایجاد شهرک های صنعتی برای تربت جام نیروی متخصص و جذب منابع ملی تاکید کرد و افزود: با راه اندازی هشت مجتمع در شهرستان های تایباد و تربت جام وضعیت آب شرب نیز متعادل خواهد شد.

بخشدار مرکزی تایباد با اشاره به افزایش 50 درصدی اعتبارات دهیاریهای دولت نهم گفت: تهیه و اجرای طرحهای هادی در برخی از روستاها، برخورداری بسیاری از روستاهای بخش مرکزی از تلفن ثابت، آب شرب و خانه های بهداشت از جمله دستاوردهای دولت نهم در منطقه است.

کد مطلب 793213

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