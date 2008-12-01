سالانه 152 هزار تن تخم مرغ در قم تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی رفعیی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: استان قم دارای 35 واحد مرغداری گوشتی است که سالانه 37 هزار تن مرغ در آن تولید می شود.
وی افزود: همچنین در این استان 120 واحد مرغداری فعالیت می کنند که با تولید سالانه 152 هزار تن تخم مرغ رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص داده اند.
رفیعی افزود: استان قم در تولید گوشت مرغ نیز رتبه سیزدهم را در کشور دارا می باشد.
وی در ادامه به اجرای طرح صدور مجوز جوجه ریزی طیور اشاره کرد و گفت: این طرح از ابتدای آذر ماه با هدف کاهش میزان بیماریهای واگیردار در مرغداریها، افزایش راندمان تولید و بهرهوری صحیح از مرغداریها برگزار می شود.
مدیرکل دامپزشکی استان قم افزود: مرحله اول این طرح در مرداد ماه آغاز شد که در آن مرغداری ها شناسایی شدند.
وی در ادامه به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح جلوی تخلفات گرفته شده و می توان به صلاح ساختار بهداشتی مرغداریها و افزایش تولید کمک کرد.
رفیعی گفت: همچنین در این طرح وضعیت کشتار مرغ، بهداشت و ضدعفونی مرغداریها و وضعیت کود مرغداریها نیز بررسی خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت: استان قم دارای 120 واحد مرغداری است که سالانه 152 هزار تن تخم مرغ در آن تولید می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی رفعیی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: استان قم دارای 35 واحد مرغداری گوشتی است که سالانه 37 هزار تن مرغ در آن تولید می شود.
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