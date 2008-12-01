سالانه 152 هزار تن تخم مرغ در قم تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی رفعیی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: استان قم دارای 35 واحد مرغداری گوشتی است که سالانه 37 هزار تن مرغ در آن تولید می شود.



وی افزود: همچنین در این استان 120 واحد مرغداری فعالیت می کنند که با تولید سالانه 152 هزار تن تخم مرغ رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص داده اند.



رفیعی افزود: استان قم در تولید گوشت مرغ نیز رتبه سیزدهم را در کشور دارا می باشد.



وی در ادامه به اجرای طرح صدور مجوز جوجه ریزی طیور اشاره کرد و گفت: این طرح از ابتدای آذر ماه با هدف کاهش میزان بیماری‌های واگیردار در مرغداری‌ها، افزایش راندمان تولید و بهره‌وری صحیح از مرغداری‌ها برگزار می شود.



مدیرکل دامپزشکی استان قم افزود: مرحله اول این طرح در مرداد ماه آغاز شد که در آن مرغداری ها شناسایی شدند.



وی در ادامه به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح جلوی تخلفات گرفته شده و می توان به صلاح ساختار بهداشتی مرغداری‌ها و افزایش تولید کمک کرد.



رفیعی گفت: همچنین در این طرح وضعیت کشتار مرغ، بهداشت و ضدعفونی مرغداری‌ها و‌ وضعیت کود مرغداری‌ها نیز بررسی خواهد شد.

