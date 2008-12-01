جشن پایان بی سوادی در 1500 روستای مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی امینی بعد از ظهر دوشنبه در دومین نشست تخصصی مسئولین کمیته های دوازده گانه ستاد سیمرغ مازندران در استانداری افزود: در دهه فجر امسال نیز از هزار دهیار، عوامل اجرائی و دست اندرکار امر باسوادی در استان تجلیل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون نرخ باسوادی در شهرهای استان 95 درصد و در روستاها 85 درصد است.

مدیر نهضت سوادآموزی مازندران با اشاره به اینکه تا دو سال آینده 60 درصد جمعیت مازندران کاملا باسواد می باشند تصریح کرد: پیش بینی می شود در دو سال آینده جمعیت روستائی با سواد استان افزایش یابد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به برپائی 30 نوع برنامه و مسابقه ورزشی در استان همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب در استان اظهار داشت: جشنواره های بزرگ فرهنگی و ورزشی نیز در دهه فجر در استان برگزارمی شود.

نصرالله پریچهره همچنین آمادگی این اداره کل را برای برگزاری جام فجر در یکی از رشته های ورزشی در استان اعلام کرد.

اسماعیل بوداغی، مدیر کل پست مازندران نیز در این جلسه از برنامه ریزی این اداره کل برای چاپ تمبر یادبود سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ویژه مازندران در دهه فجر خبر داد و گفت: این طرح می تواند پس از رونمائی منشا و ترویج دهنده خدمات شایسته برای جوانان آینده ساز جامعه اسلامی باشد.