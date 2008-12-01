همایش علمی فرهنگی تحکیم بنیاد خانواده در دانشگاه اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج دانشجویی استان مرکزی ظهر امروز در این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش شناخت جایگاه زن در اسلام، شناخت بهتر و شکوفایی آن و ارائه الگو برای خواهران دانشجو است.

حجت الاسلام محمد عزیزی با اشاره به اینکه هنوز جایگاه زن در جامعه ما شناخته نشده است افزود: به جایگاه والای زن در خانواده از نظر اسلام بسیار تاکید شده و نقش زنان در موضوعاتی نظیر نقش زن در اسلام، نقش حجاب و نقش زن در جنگ و انقلاب باید تبیین و بررسی شوند تا زنان مورد ظلم و تعدی قرار نگیرند.



وی به اهمیت نقش والای زنان در جامعه پرداخت و گفت: زنان نقش تاثیر گذاری در همه عرصه ها و صحنه های مختلف جامعه ایفا کرده اند.

پژوهشگر، نویسنده و کارشناس مسایل جوانان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در قرآن نیز به امر ازدواج تاکید شده، گفت: خداوند ازدواج را برای تکمیل کردن شخصیت، تربیت فرزندان و تسکین زوجین قرار داده و جوانان باید برای امر ازدواج همت کنند.

حجت الاسلام محمود اکبری ضعف در ایمان و باورهای مذهبی را از موانع ازدواج خواند و افزود: بر اثر دوری از ارزشهای الهی و فاصله گرفتن از مسائل اخلاقی، نظام خانواده بهطور قطع متلاشی خواهد شد.



وی اظهار داشت: خانواده هایی که بر اساس ارزش های مادی زندگی خود را بنا سازند داوم نخواهد داشت زیرا بنیان و اساس چنین خانواده های سست و با کوچکترین اختلاف و مشکلی از هم پاشیده خواهد شد.



اکبری اظهار داشت: برای زندگی بادوام و سالم باید در محیط خانه و خانواده با همسران خود سازش و همه اصول زندگی و برخورد های درست را رعایت کرد.