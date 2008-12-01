محصولات صنایع ریلی ایران خودرو زنجان به زودی وارد بازار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجتبی شیواپور، ظهر امروز در بازدید از سایت شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو) در شهرستان ابهر، با اشاره به محدودیت منابع ارزی و نیاز روزافزون کشور به واردات بنزین افزود: یکی از راه‌های قطع وابستگی و افزایش رفاه حال مردم، توسعه صنایع مرتبط با حمل و نقل ریلی است.

وی ادامه داد: ایران خودرو نیز در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای خود، کلنگ ساخت این کارخانه را بر زمین زده است و امید می رود به زودی شاهد افتتاح آن باشیم.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ایران خودر با تاکید بر آغاز به کار ساخت این کارخانه همزمان با آغاز به کار دولت نهم، ادامه داد: فاز اول محصولات ایریکو به صورت مونتاژ داخل خواهد بود و امید است محصولات تولیدی سال آینده در اختیار راه آهن گذاشته شود تا مورد استفاده مردم قرار گیرد و اطمینان داریم که مردم نیز به داشتن چنین محصولاتی در کشور افتخار خواهند کرد.

شیواپور با تقدیر از زحمات مهندسان و نیروی متخصص داخلی در ساخت و راه اندازی ایریکو گفت: به زودی شاهد ارائه محصولات ایرانی این کارخانه به بازار داخلی و خارجی خواهیم بود.

شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو) در زمینی به مساحت 52 هکتار در شهرستان ابهر احداث شده و در حال حاضر مراحل پایانی اجرای پروژه در حال انجام است.

محصولات این کارخانه شامل واگن‌های مترو، ریل، باس قطار سبک شهری و منوریل خواهد بود که امکان تولید سالانه 200 دستگاه خودرو ریلی را فراهم می‌آورد.