تابلوهای ترافیکی پویا در تهران نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حجت الله بهروز افزود: این تابلوها که اولین نمونه آن در میدان هفت تیر نصب شده به گونه ای است که با نمایش وضعیت ترافیک شریانهای اصلی به رانندگان کمک می کند تا به سرعت تصمیم بگیرند برای تردد خود از کدام شریان با حجم ترافیکی کمتر استفاده کنند.

وی اظهارداشت: دراین تابلوهای ترافیکی تمام موقعیت بزرگراههایی که از میدان هفت تیر دسترسی به آنها امکانپذیر است نمایش داده شده و میزان ترافیک این مسیرها با سه رنگ قرمز، زرد و سبز مشخص کرده ایم.

تابلوهای ترافیکی پویا که ازابتکارات جدید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است به دلیل سادگی وتفکیک رنگها حتی در ساعات آفتابی روز در کمترین زمان ممکن اطلاعات ترافیکی را به رانندگان منتقل می کند.

به این ترتیب رانندگان درمیدان هفت تیردر صورت مشاهده وضعیت ترافیک سنگین در بزرگراه های منتهی به این میدان می توانند تصمیم بگیرند که بدون وارد شدن به این شریانها از مسیرهای جایگزین مانند خیابانهای همجوار استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران یکی دیگر از مزیتهای این تابلو کمک به رانندگان در جهت یابیهای ترافیکی دانست و گفت: به عبارتی این تابلوها یک نوع نقشه بزرگراهی هم محسوب می شوند به گونه ای که یک راننده می تواند با استفاده از آن نحوه دسترسی به یک بزرگراه را از طریق سایر بزرگراهها پیدا کند.

بهروز تاکید کرد: در صورتی که استقبال شهروندان از این شیوه جدید اطلاع رسانی بالا باشد در ماههای آینده تعداد بیشتری از این تابلوها در میدانها و تقاطعهای مهم پایتخت نصب می شود.