هفته دوستی ایران و تاجیکستان در پنج فرهنگسرای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد بهنام خادم مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه یک و فرهنگسرای ملل هدف از برگزاری این برنامه را کمک به افزایش شناخت و آگاهی‌های شهروندان تهرانی نسبت به فرهنگ سایر ملل دانست.

خادم گفت که در این هفته با برپایی برنامه‌های مختلف ضمن توسعه فرهنگ و تمدن پارسی، زمینه‌های ایجاد مراودات فرهنگی هنری میان دو ملت ایجاد می‌شود. وی انجام سیاست‌های کلان سازمان فرهنگی هنری در حیطه فرهنگ بین ملت‌ها را از دیگر اهداف این برنامه دانست و افزود: با برگزاری این مراسم‌ گامی برای افزایش مودت و دوستی بین دولت‌ها برداشته می‌شود.

هفته دوستی ایران و تاجیکستان از 20 تا 22 آذرماه در فرهنگسراهای ملل، دانشجو، خانواده، بانو و دختران همزمان اجرا می‌شود. اجرای موسیقی محلی و ملی تاجیکستان توسط شاعران مطرح دو کشور، برپایی نمایشگاههای کتاب و صنایع ‌دستی، نمایش فیلم با موضوع فرهنگ و هنر، تاریخ و طبیعت تاجیکستان، کاشت نهال صلح و دوستی و ... از برنامه‌های این هفته است.

همچنین کتابچه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم ایران و تاجیکستان به چاپ می‌رسد. آئین افتتاح این رویداد فرهنگی بیستم آذرماه با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و شهری و سفارت تاجیکستان در فرهنگسرای دانشجو برگزار می‌شود.