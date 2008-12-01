به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ این فیلم 88 دقیقه‌ای را سال 69 بر مبنای فیلمنامه خودش در ژانر اجتماعی و کمدی جلو دوربین برد و مهدی هاشمی، افسانه بایگان، سیامک اطلسی، آتیلا پسیانی، اکبر ثابت کسایی، شهلا ریاحی و فرهنگ در آن بازی کردند.

"دو فیلم با یک بلیت" درباره یک کارگردان است که بعد از سال‌ها از آمریکا برگشته و قصد دارد نخستین فیلم خود را بسازد. عوامل فیلم عبارتند از غلامرضا معیری تهیه‌کننده، حبیب اسماعیلی مدیر تولید، علیرضا زرین‌دست فیلمبردار، عباس گنجوی تدوینگر، بابک بیات آهنگساز و امیر اسکندری طراح گریم.