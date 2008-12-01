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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

"دو فیلم با یک بلیت" روی آنتن شبکه دو می‌رود

فیلم سینمایی "دو فیلم با یک بلیت" به کارگردانی داریوش فرهنگ چهارشنبه 13 آذر ساعت 23:50 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ این فیلم 88 دقیقه‌ای را سال 69 بر مبنای فیلمنامه خودش در ژانر اجتماعی و کمدی جلو دوربین برد و مهدی هاشمی، افسانه بایگان، سیامک اطلسی، آتیلا پسیانی، اکبر ثابت کسایی، شهلا ریاحی و فرهنگ در آن بازی کردند.

"دو فیلم با یک بلیت" درباره یک کارگردان است که بعد از سال‌ها از آمریکا برگشته و قصد دارد نخستین فیلم خود را بسازد. عوامل فیلم عبارتند از غلامرضا معیری تهیه‌کننده، حبیب اسماعیلی مدیر تولید، علیرضا زرین‌دست فیلمبردار، عباس گنجوی تدوینگر، بابک بیات آهنگساز و امیر اسکندری طراح گریم.

کد مطلب 793240

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