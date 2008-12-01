به گزارش حبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جشنواره فیلمنامهنویسان در چند سال اخیر مکانی برای حضور نویسندگان از نقاط مختلف دنیا و گسترش روابط کاری بوده است.
این جشنواره امسال اول تا سوم ژوئیه برگزار شد. بانیان جشنواره بینالمللی فیلمنامهنویسان میگویند تغییر تاریخ برگزاری اجازه میدهد این رویداد به شکلی گستردهتر برپا شود.
گییرمو دلتورو، رانلد هاروود، دیوید هیر، کریستوفر همپتن، استفن فریرز و استفن وولی از سخنرانان دوره بعدی SWF هستند. امسال بیش از 600 نفر از 15 کشور در جشنواره فیلمنامهنویسان شرکت کردند که اسکرین اینترنشنال یکی از حامیان آن است.
شعبه جنوب غربی نشریه اسکرین، شورای چلتنام، اسکای، بیبیسی فیلمز، شورای فیلم بریتانیا و شبکه چهار بریتانیا از دیگر حامیان مالی این جشنواره هستند.
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