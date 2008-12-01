برنامه اجرایی ایران و الجزایر در بخش مسکن به زودی عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی ایران بعداز ظهر امروز در مراسم افتتاحیه مذاکرات رسمی میان نورالدین موسی وزیر مسکن و آبادانی الجزایر و ایران در تهران گفت: میان وزارت مسکن و شهرسازی ایران والجزایر تاکنون یک یادداشت تفاهم همکاری و یک برنامه اجرایی به امضا رسیده است که در مذاکرات کنونی دستورالعملهای لازم به منظور عملیاتی شدن برنامه های اجرایی گذشته بررسی می شود.

وزیر مسکن وشهرسازی با اشاره به برنامه های اجرایی میان دو کشور بیان کرد: تبادل تجربیات در زمینه مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله، احیای بافتهای فرسوده وساختمانهای قدیمی، برگزاری کارگاههای آموزشی و تشکیل شرکتهای ساخت و ساز از مهمترین برنامه های اجرایی در بخش مسکن میان دو کشور است.

وی با اعلام آمادگی بخش خصوصی ایران والجزایر جهت همکاری در بخشهای مختلف اجرایی، تصریح کرد: بخش مسکن ایران آمادگی تبادل تجربیات در زمینه مسائل فنی مربوط به زلزله و نیز قوانین ومقررات فنی ساخت و ساز را دارد، ضمن اینکه امیدواریم شرکتهای مشترک ساخت و ساز میان دو کشور به زودی تشکیل شود.

در ادامه این مراسم، "نورالدین موسی" وزیر مسکن و آبادانی الجزایر اظهار داشت: زمینه های همکاری میان دو کشور در یادداشت تفاهم گذشته تعیین شده و هم اکنون زمینه اجرایی شدن برنامه ها فراهم شده است.

وی با اشاره به وجود زمینه مناسب همکاری میان دو کشور در ارتباط با ساختمانهای فرسوده، خاطر نشان کرد: تشکیل شرکتهای مشترک ساخت و ساز میان بخش خصوصی و نیز بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر است.

نورالدین موسی بیان کرد: در کشور الجزایر در برنامه پنج ساله تا سال 2009 باید بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، ضمن اینکه هم اکنون برنامه ساخت و ساز واحدهای عمومی در حال اجرا است که زمینه مناسب همکاری میان دو کشور را فراهم می کند.

وی با اشاره به بازسازی و بهینه سازی محیط مسکونی در الجزایر، تصریح کرد: زمینه سرمایه گذاری مشترک جهت اجرای برنامه ها میان دو کشور هم اکنون فراهم شده است.