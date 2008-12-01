شرکتهای ایرانی برای ساخت مسکن از توانایی بالایی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا بعدازظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه مذاکرات رسمی میان وزیر مسکن و آبادانی الجزایر و ایران در تهران در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه شرکتهای ایرانی تا چه میزان در زمینه سرمایه گذاری در کشور الجزایر توانمندی دارند، گفت: شرکتهای توانایی در طراحی و اجرا در کشور داریم ؛ نمونه آن ساختمانهای بزرگ، بیمارستانها، مصلی ها و کتابخانه ها و مجموعه های فرهنگی بزرگ است که توسط شرکتهای ایرانی طراحی و ساخته شده اند.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای ایرانی در بخش مسکن توانایی بالایی دارند، بیان کرد: شرکتهای ایرانی در برخی از کشورهای خارجی در حال ساخت مسکن هستند و در احداث کارخانجات تولید مصالح ساختمانی شامل سیمان، کاشی و موزائیک، لوازم بهداشتی می توانند در الجزایر همکاری کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: شرکتهای ساختمانی ایرانی باید با قوانین و مقررات کشور الجزایر آشنایی پیدا کنند و شناخت کاملی از شرکتهای آنها داشته باشند تا بتوانند در آنجا همکاریهای لازم را انجام دهند.

سعیدی کیا تصریح کرد: در جلسه کمیته پیگیری که به زودی تشکیل می شود زمینه های همکاری میان شرکتهای ساختمانی بیشتر فراهم می شود و امیدواریم با سفرهایی که شرکتهای بخش خصوصی به الجزایر خواهند داشت، فضا برای همکاری میان دو کشور بیشتر شود.

همچنین نورالدین موسی وزیر مسکن و آبادانی الجزایر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زمینه کار در الجزایر در بخش مسکن بسیار وسیع است، افزود: شرکتهای ایرانی با قوانین و مقررات سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز الجزایر باید آشنا شوند و می توانند همکاریهای بسیاری با شرکتهای الجزایری داشته باشند و در بخشهای مسکن و عمران سرمایه گذاری مناسبی انجام دهند.