معتادان بیمارند و به بازپروری می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیقلی فودازی در جمع خبرنگاران، از طرح انضباط اجتماعی به عنوان یک حرکت بسیار خوب یاد کرد و افزود: با آغاز عملیات در منطقه سه، دو باند عمده از توزیع کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی با عنوان این مطلب که در 8 ماهه امسال حدود یک میلیون و 620 هزار قرص روانگردان و 106 کیلو شیشه کشف کرده ‌ایم گفت: با این حساب 440 درصد افزایش کشف در بخش مواد روانگردان و 290 درصد افزایش کشف در بخش شیشه نسبت به سال گذشته داشته ایم که این نشانگر احساس غلط معتادان برای ارضای خود با مواد جدید به ویژه با آمفتامین هاست.

فودازی درباره عملکرد 8 ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در طول 8 ماه گذشته 407 تن مواد مخدر کشف کردیم که این رقم 30 درصد افزایش کشف نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان ملل متحد حدود 31 درصد مواد مخدر تولیدی افغانستان به ایران وارد می ‌شود،‌ تصریح کرد: سال گذشته حدود 2600 تن مواد مخدر از کشور افغانستان وارد ایران شد.

فودازی اظهار کرد: مصرف سالانه کشور حدود 700 تن است که این رقم نشان دهنده مصرف 60 تنی مواد مخدر در هر ماه است.

وی خاطر نشان کرد: حدود 28 سال معتادان را به عنوان مجرم دستگیر کردیم ‌اما از این پس، آنان را به عنوان بیمار راهی مراکز بازپروری می کنیم و معتقدیم که فرد معتاد تنها با گذراندن دوره خودباوری و پاکی می ‌تواند به مرحله ترک برسد.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان این که طی 8 ماه گذشته بیشترین قاچاق مواد مخدر از سمت استان‌های شرقی کشور بوده است، افزود: در طول این مدت، یک ‌هزار و 513 عملیات انجام دادیم که طی آن 262 شرور به هلاکت و 9 مامور نیروی انتظامی به شهادت رسیدند. همچنین یک هزار و 497 باند مرتبط با مواد مخدر را منهدم کردیم که این رقم نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش را نشان می ‌دهد. علاوه بر این موارد، یکی از عملیاتهای مهم ما مربوط به دستگیری یک باند با محموله یک تنی مواد مخدر است.

وی با اشاره به اینکه در طول 8 ماهه سال جاری 166 هزار توزیع کننده مواد مخدر و حدود چهار هزار معتاد دستگیر شده‌اند، خاطر نشان کرد: سال گذشته 205 هزار معتاد دستگیر و به مراکز بازپروری هدایت شدند و همچنین تاکنون طبق گزارش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، 500 هزار معتاد به مراکز بازپروری مراجعه کرده‌اند.

فودازی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 300 مرکز درمانی و بازپروری معتادان در سطح کشور وجود دارد، تاکید کرد: در اقدامی دیگر در سال گذشته، 550 معتاد پرخطر در مراکز خاص نگهداری شدند که پس از انجام آزمایشها مشخص شد دوسوم آنان به اچ آی وی مثبت و یک سوم نیز به ایدز مبتلا هستند.