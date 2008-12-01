قلعه نویی از اتهامات وارده دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، امیرقلعه نویی که پس از حوادث و اتفاقات بوجود آمده در دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شده بود ظهر امروز به همراه علی نظری جویباری راهی فدراسیون فوتبال شد و در نشستی با حضور شریفی رئیس کمیته انضباطی و عنایت رئیس کمیته داوران به سوالات موجود پاسخ گفت.

قلعه نویی پس از پایان این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه خوبی بود و امیدوارم نتایج بهتری را نیز به همراه داشت باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه احتمال محرومیت خود از همراهی این تیم را رد کرد.