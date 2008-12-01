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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

با حضور در کمیته انضباطی؛

قلعه نویی از اتهامات وارده دفاع کرد

قلعه نویی از اتهامات وارده دفاع کرد

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با حضور در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به ابهامات و اتهامات وارده پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، امیرقلعه نویی که پس از حوادث و اتفاقات بوجود آمده در دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شده بود ظهر امروز به همراه علی نظری جویباری راهی فدراسیون فوتبال شد و در نشستی با حضور شریفی رئیس کمیته انضباطی و عنایت رئیس کمیته داوران به سوالات موجود پاسخ گفت.

قلعه نویی پس از پایان این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه خوبی بود و امیدوارم نتایج بهتری را نیز به همراه داشت باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه احتمال محرومیت خود از همراهی این تیم را رد کرد.

کد مطلب 793271

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