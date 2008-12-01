مهمترین وظایف مسئولان دانشگاهها اغنای فکر و روح دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه ، مجتبی فرازمند بعد از ظهر دوشنبه در نشست با معاونتهای دانشجویی دانشگاههای استان اظهار داشت : حضور معاونین دانشجویی در جلسات برای پیشبرد برنامه ها و حل مشکلات دانشجویی بسیار اثر بخش و راهگشاست، لذا به همین منظور با تشکیل جلساتی مستمر سعی خواهیم کرد که بیش از پیش به حل مشکلات صنفی و رفاهی و ایجاد زمینه های مناسب جهت پرداختن به مسائل علمی، سیاسی ، فرهنگی، هنری در دانشگاهها با حضور مسولین ذیربط بپردازیم.

وی از تشکلهای دانشجویی و دانشجویان به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل گسترده برای اداره بهتر امور جامعه یاد کرد و گفت : دانشجویان مدیران و تصمیم گیرندگان آینده کشور هستند بنابراین هر چه بیشتر به امور و مسائل دانشجویان پرداخته شود آنها نیز بهتر و دقیق تر آینده کشور را رقم خواهند زد.

فرازمند با تاکید بر پاسخگویی به سوالات و ابهامات دانشجویان توسط مسولین دانشگاهها تصریح کرد: دانشجویان با توجه به مقتضیات سنی خود دارای سوالات و ابهاماتی هستند که مسولین دانشگاههاباید ضمن پاسخ دادن به سوالات دانشجویان،بیش از پیش در جهت تکریم و احترام به آنها اقدام نمایند،چرا که هر چه ارتباط مستقیم و تعاملات بین مسولین دانشگاهها با دانشجویان افزایش پیدا کند حل مسائل و مشکلات مربوط به تشکلهای دانشجویی سریعتر و سهل تر حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل چنین جلساتی سوق دادن ذهنیت های مسئولان دانشگاهها به جایگاه تشکلهای دانشجویی و پرداختن به مسائل دانشگاهها و تعیین راهبردهای سیاسی و فرهنگی برای دانشگاهها است، گفت: مسئولان دانشگاهها باید تلاش خود را برای افزایش تعداد تشکلهای دانشجویی به کار گیرند زیرا با انجام این موضوع تحرک و جنبش های خاصی در محیط های دانشجویی در قالب فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، هنری وعلمی ایجاد می شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه بیان داشت: دانشجویان دارای خلاقیت، ابتکار و نو آوریهای ویژه ای هستند، لذا زمینه و بسترهای لازم برای بروز خلاقیت و ابتکار آنها باید بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

وی با بیان اینکه رسیدن به یک باور جمعی و اعتقاد قلبی برای ارتباط بیشتر با دانشجویان جهت ایجاد همدلی و همکاری و اغنای فکری آنها الزامی است، خاطر نشان کرد:مقام معظم رهبری بارها بر توسعه فضای سیاسی و بالندگی بر محیط های دانشجویی تاکید داشته اند بنابراین با اجرای برنامه های متنوع و جذاب باید به دنبال ایجاد فضای نشاط، شادابی و امید و خود باوری در محیط های دانشجویی باشیم.

در ادامه معاونت های دانشجویی حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها و نکته نظرات خود پیرامون مسائل دانشگاهها پرداختند.