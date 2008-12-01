ساخت مسکن در استان زنجان باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد تامین مسکن استان زنجان، افزود: باید با استفاده از ظرفیتهای خوب و مناسب که در استان وجود دارد، برای تامین مسکن افراد واجدشرایط به کارها سرعت بیشتری بخشید.

وی گفت: با ایجاد بستر مناسب و تعامل خوب بین دست اندرکاران امر مسکن در زنجان، می توان گام های جدی و بلندی درخصوص تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و ضعیف در این استان برداشت.

استاندار زنجان با عنوان اینکه جهت احداث مسکن برای افراد فاقد سرپناه، نباید به وضع موجود اکتفا کرد، افزود: با تدوین و طراحی برنامه های مناسب در خصوص مرحله واگذاری زمین، ارائه تسهیلات، نظارت و دیگر موارد، می توان بیش از این نیز در این عرصه کار و تلاش کرد.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه تعداد زیادی از اعضای تعاونی های استان زنجان از افراد عضو پول دریافت کرده ولی هنوز معلوم نیست که کجا برای آنها خانه احداث خواهد شد و حتی زمین آن نیز مشخص نیست، تاکید کرد: باید تا جلسه بعدی ستاد تامین مسکن استان، زمینهای این تعاونیها تامین شود و نباید حتی یک نفر نیز در این خصوص بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا 20 سال آینده برای احداث مسکن در زنجان هیچ مشکلی به لحاظ تامین زمین نخواهیم داشت.

رئوفی نژاد، جهت احداث واحدهای مسکونی توسط تعاونی های مسکن مهر نباید کارهای اجرایی را به طور متمرکز انجام داد، افزود: با اجرای کارها بصورت غیرمتمرکز، قطعا موفقیت ها در این عرصه بیشتر از این ها نیز خواهد شد.

