وابستگی بودجه به نفت 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، با اتخاذ تدابیر مناسب دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزینه‌های جاری دولت، حرکت به سمت عملیاتی کردن بودجه و افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از طریق رونق‌ بخشی به تولید کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال 1386 نسبت به سال 1385 بالغ بر 10درصد کاهش یافت.

براساس این گزارش، در سال 1386 عملکرد مجموعه دولت در کاهش هزینه‌های مصرفی ، افزایش رشد اقتصادی، افزایش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات نفتی، کاهش مصرف بنزین، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، رشد صادرات غیرنفتی، تراز مثبت تجاری و کاهش رشد نقدینگی مثبت بوده است.

همچنین سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 52.4 درصد محدود شد،‌ در حالی که رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم های بودجه 62.4 درصد بود.