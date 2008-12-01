ثبت رکورد جدید در فصول وزش تندبادهای آتلانتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل 2008 تندبادهای دریایی سی ام نوامبر بسته شد و این درحالی است که امسال منطقه آتلانتیک شاهد شکل گیری و وزش بیشترین شمار تندبادهای دریایی پی در پی در 64 سال گذشته بود.

این تندبادها مناطق وسیعی از سواحل جنوبی آمریکا را درنوردیدند و خسارات جانی و مالی نیز برجای گذاشتند.

بر اساس آمار به ثبت رسیده در سال 2008 میلادی 16 تندباد دریایی در منطقه آتلانتیک شکل گرفتند که 8 مورد از آنها توفان شدید عنوان شده اند.

مرکز ملی تندبادهای دریایی آمریکا اعلام کرد از این 8 مورد 5 توفان با اختصاص سطح سه به عنوان توفانهای دریایی مخرب شناخته شدند.

دکتر بل گری از محققان سرشناس در مرکز پیش بینی شرایط جوی مرکز ملی تندبادهای دریایی آمریکا گفت: فصل تندبادهای امسال یکی از فعالترین فصول در نیم قرن گذشته بوده است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، در سال 2008 شش توفان موسمی پیاپی موسوم به دالی، ادورد، فای، گوستاو، هانا و آیک در منطقه آتلانتیک فعال شده و این درحالی است که با وزش به سوی سواحل آمریکا خساراتی را بر جای گذاشتند.

همچنین سه توفان گوستاو، آیک و پالوما با ادامه وزش به سوی کوبا، مناطقی از سواحل این کشور را نیز تحت تأثیر قرار دادند.