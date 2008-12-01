آخرین مهلت شرکت در همایش تصویر عاشورا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نشستهای تخصصی درباره پژوهش و تولید فیلمهای عاشورایی با حضور کارشناسان و فیلمسازان سرشناس از دیگر برنامههای دومین همایش "تصویر عاشورا" است.
همچنین به فیلمسازان برگزیده هدایای ارزنده اهدا و این افراد از اولویت تولید در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برخوردار می شوند. تهیهکنندگان و فیلمسازان میتوانند آثار خود را تا بیستم آذرماه به دبیرخانه همایش در تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تحویل دهند.
دومین همایش تصویر عاشورا به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاونت سینمایی با همکاری شبکه یک و بسیج صدا و سیما هفتم تا نهم دی در سالن سینما حقیقت برگزار میشود و در آن فیلمهای داستانی، مستند و انیمیشن برگزیده تولید سال 1386 به بعد با زمان حداکثر 45 دقیقه به نمایش درمیآید.
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