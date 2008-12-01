  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

آخرین مهلت شرکت در همایش تصویر عاشورا اعلام شد

آخرین مهلت شرکت فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن با موضوع نهضت و سوگواره عاشورا در دومین همایش تصویر عاشورا بیستم آذرماه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نشست‌های تخصصی درباره پژوهش و تولید فیلم‌های عاشورایی با حضور کارشناسان و فیلمسازان سرشناس از دیگر برنامه‌های دومین همایش "تصویر عاشورا" است.

همچنین به فیلمسازان برگزیده هدایای ارزنده‌ اهدا و این افراد از اولویت تولید در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برخوردار می شوند. تهیه‌کنندگان و فیلمسازان می‌توانند آثار خود را تا بیستم آذرماه به دبیرخانه همایش در تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تحویل دهند.

دومین همایش تصویر عاشورا به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاونت سینمایی با همکاری شبکه یک و بسیج صدا و سیما هفتم تا نهم دی در سالن سینما حقیقت برگزار می‌شود و در آن فیلم‌های داستانی، مستند و انیمیشن برگزیده تولید سال 1386 به بعد با زمان حداکثر 45 دقیقه به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 793280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها