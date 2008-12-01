مازندران با کمبود 200 هزار مکان اقامتی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شیدفر بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته کارشناسی اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری کشور در رامسر افزود: این در حالی است که تاکنون برای 896 ویلا در استان پروانه صادر شده است.

وی اظهار داشت: اکنون مدت اقامت در استان بین دو تا سه روز بوده که باید با برنامه ریزی این میزان افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: تابستان امسال 60 میلیارد ریال در بخش گردشگری مازندران درآمد زایی شد.

به گفته شیدفر، سرمایه گذاری در بخش گردشگری موجب رونق اقتصادی می شود و نیاز به حمایت دارد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران بیان داشت: در شش ماهه نخست امسال 13 میلیون و 500 هزار گردشگر به استان وارد شده است.

وی یادآور شد: تاکنون چهار هزار و سیصد ویلای استیجاری و خصوصی در استان شناسایی شده است.

وی شمار تخت های اقامتی استان را 45 هزار ظرفیت اعلام کرد.

سالانه 15 میلیون گردشگر به مازندران سفر می کنند.