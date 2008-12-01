همایش شناسایی جمعیت بی سواد شهرستان بویراحمد در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رئیس نهضت سوادآموزی شهرستان بویراحمد بعد از ظهر امروز در این همایش گفت: این طرح با همکاری و مشارکت اعضای شوراها، دهیاران و همچنین آموزشیاران سوادآموزی در پنج دهستان سررود شمالی، سررود جنوبی، دشتروم، سپیدان و کاکان با پوشش جمعیتی 76 هزار نفر در حال اجراست .

مسعود ارجمند بیان کرد: 32 دهیار و 217 نفر از اعضای 69 شورای اسلامی روستایی، بی سوادان را شناسایی و به نهضت سوادآموزی معرفی می کنند

وی یادآور شد: 180 آموزشیار در روستاهای استان علاوه بر سوادآموزی، در طرح شناسایی بی سوادان 10 تا 49 سال نیز فعالیت می کنند .

ارجمند بیان داشت: هم اکنون هزار و 500 سوادآموز در 160 کلاس درس و 14 مرکز یادگیری محلی در حال سوادآموزی هستند