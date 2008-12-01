  1. استانها
۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

همایش شناسایی جمعیت بی سواد شهرستان بویراحمد در یاسوج برگزار شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: همایش دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان بویراحمد با هدف شناسایی جمعیت بی سواد 10 تا 49 سال این شهرستان در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رئیس نهضت سوادآموزی شهرستان بویراحمد بعد از ظهر امروز در این همایش گفت: این طرح با همکاری و مشارکت اعضای شوراها، دهیاران و همچنین آموزشیاران سوادآموزی در پنج دهستان سررود شمالی، سررود جنوبی، دشتروم، سپیدان و کاکان با پوشش جمعیتی 76 هزار نفر در حال اجراست.

مسعود ارجمند بیان کرد: 32 دهیار و 217 نفر از اعضای 69 شورای اسلامی روستایی، بی سوادان را شناسایی و به نهضت سوادآموزی معرفی می کنند.

وی یادآور شد: 180 آموزشیار در روستاهای استان علاوه بر سوادآموزی، در طرح شناسایی بی سوادان 10 تا 49 سال نیز فعالیت می کنند.

ارجمند بیان داشت: هم اکنون هزار و 500 سوادآموز در 160 کلاس درس و 14 مرکز یادگیری محلی در حال سوادآموزی هستند.

وی از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست با مدیران مدارس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در تهیه سوخت، ایاب و ذهاب و همچنین اختصاص زمین برای احداث مدارس همکاری نمایند.

