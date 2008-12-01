عرب مازار رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی اکبر عرب‌مازار معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان عضو و رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منصوب کرد.

در متن حکم شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: "به موجب این حکم و به استناد ماده (1) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045/ت 1385هـ مورخ 23/7/1374 هیئت وزیران جنابعالی به عنوان عضو و رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند در حرکت خالصانه و پرتلاش دولت اسلامی برای تحقق برنامه‌های چهارگانه عدالت‌گستری‌، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور حضور فعال و همه‌جانبه داشته باشید."

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با صدور احکام جداگانه‌ای هوشنگ نادریان، ایرج پورحسین اکبریه، سید ابوالفضل فاطمی‌زاده، اکبر سهیل پور و علی ثقفی را به عنوان اعضای هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منصوب کرد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکم دیگری منصور رضایی آقمشهدی را به سمت مدیرکل امور پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.





