اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه ویژه شهروندان بالای 50 سال است و علاقمندان تا سی‌ام آذر خاطرات خود را از روزهای انقلاب به بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان کمیل شرقی، کد پستی 449-13185 ارسال کنند. خاطرات باید خوانا و ترجیحاً تایپ شده باشد و از 10 برگ A4 بیشتر نباشد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9-55419057 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه نقاشی آبرنگ شهریار وثوق و هنرجویان و نمایشگاه نقاشی سلیمه باباخان شنبه 16 آذرماه ساعت 16 تا 19 به ترتیب در سالن اصلی و سالن غربی نگارخانه کمال‌الدین بهزاد افتتاح می‌شود و تا 21 آذرماه برپاست. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه به بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پلاک 312-316 مراجعه کنند.

ـ نمایشگاه نقاشی شهلا حسینی از هشتم تا بیستم آذرماه ساعت 16 تا 20 در نگارخانه خاک برگزار می‌شود. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه به خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه ژیلا، پلاک یک مراجعه کنند.