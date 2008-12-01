24 هزار نفر در بنگاههای اقتصادی گلستان شاغل شدند

به گزار ش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در این مدت 34 هزار 738 طرح با تسهیلات 13 هزار و 246 میلیارد ریال و اشتغال 75 هزار و 375 نفر به کارگروه اشتغال پیشنهاد شده است.

وی اظهار داشت: از این میزان 27 هزار و 565 طرح با تسهیلات بیش از هشت هزار میلیارد ریال و اشتغال 53 هزار و 342 نفر به تصویب و تایید بانکهای عامل رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ازمجموع طرحهای مصوب 23 هزار و 960 طرح با تسهیلات 3/763میلیارد ریال و اشتغال 46 هزار و233 نفر به مرحله عقد قرار داد در بانکهای عامل رسیده است .

به گفته محمودزاده، تاکنون شش هزار و 585 میلیارد ریال تسهیلات به این طرحها پرداخت شده که تعداد 16 هزار و 27 طرح با اشتغال 24 هزار و 829 نفر به بهره برداری رسیده است.

استاندار گلستان بیان داشت: ازنظر تعداد 4/79 درصد از طرحهای پیشنهادی ،مصوب و 69 درصد از طرحهای پیشنهادی به انعقاد قرار داد رسیده است.

وی یادآورشد: همچنین از نظر تسهیلات 4/61 درصد از مبلغ تسهیلات پیشنهادی مصوب و 6/57 درصد از مبلغ طرحهای پیشنهادی به انعقاد قرار داد رسیده است وا ز نظر اشتغال نیز 7/71 درصد از تعداد اشتغال طرحهای پیشنهادی، در طرحهای مصوب و 2/62 درصد از آن در طرحهای عقد قرار داد شده پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون ضمن اینکه 3/86 درصد از تسهیلات طرحهای عقد قرار داد شده، پرداخت شده و 67 درصد از تعداد طرحهای عقد قرار داد شده به بهره برداری رسید و 54 درصد از اشتغال پیش بینی شده در طرحهای عقد قرار داد شده، محقق شده است.

محمودزاده افزود: تاکنون 91 میلیارد و 626 میلیون ریال برای2070 نفر اشتغال زایی و 50 میلیارد و 906 میلیون ریال با اشتغال10 هزار 14 نفر برای روستائیان مناطق محروم استان توسط صندوق مهر امام رضا(ع) هزینه شده است.