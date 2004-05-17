ديدار تيم ملي فوتبال ايران مقابل صربستان لغو شد

به گزارش خبرنگار"مهر" مسئولان تيم فوتبال صربستان كه بطورهمزمان دعوتنامه هايي از دوكشور چين و ژاپن نيزدريافت كرده بودند ، ترجيح دادند سفربه اين دو كشور آسياي شرقي را كه به لحاظ مالي نيزبراي اين تيم مقرون به صرفه تراست را جايگزين ديدار با تيم ملي كشورمان كنند . گويا رايزني هاي براگو استانكوويچ رئيس فدراسيون فوتبال صربستان كه مسئوليت بازاريابي منطقه شرق آسيا در اروپا را نيزبرعهده دارد در انصراف تيم ملي صربستان از ديدار مقابل تيم ملي كشورمان بي تاثير نبوده است .

اين ديدار قراربود روز13 خرداد ماه در تهران انجام شود كه با اعلام انصراف تيم صربستان برگزاري اين ديداربطور كلي منتفي شد .

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان ضمن تاييد اين خبربه خبرنگار "مهر" گفت : بدنبال كناره گيري تيم صربستان ، فدراسيون فوتبال تماس هاي خود را براي جايگزيني يك تيم ديگر براي ديداربا تيم ملي فوتبال كشورمان آغاز خواهد كرد تا طبق برنامه ريزي بعمل آمده تيم ملي در اين تاريخ يك بازي تداركاتي مناسب را برگزار كند .