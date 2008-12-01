اجرای نهضت درختکاری در 500 مدرسه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور بعد از ظهر دوشنبه در همایش فضای سبز در مسجد روستای اسماعیل کلا شهرستان جویبار اظهار داشت: تا پایان سال‌ جاری یک میلیون اصله نهال در مازندران نهال‌کاری می‌شود.

‌مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری بیان داشت: در فضاهای عمومی استان و محورهای مواصلاتی از حداقل فضای سبز برخورداریم که در چهار کانون اصلی استان در اجرای طرح نهضت سبز یک میلیون اصله نهالکاری می‌شود.

علیپور تصریح کرد: این چهار کانون شامل حاشیه جاده‌های اصلی و فرعی، در شهرها جلوی در‌ مغازه، مدارس و روستاها اجرا می‌شود.

وی گفت: از سال 81 تاکنون 5 هزار و 800 هکتار عملیات توسعه جنگل اجرا‌ و به عرصه‌های جنگلی استان اضافه شده است.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران نیز از پرداخت وام یک میلیون و 200 هزار تومانی برای اجرای طرح پرورش درختکاری در هر هکتار با 35 درصد تخفیف بلاعوض خبر داد.

وی بیان داشت: این تسهیلات در درازمدت به مجریان پرداخت می‌شود.