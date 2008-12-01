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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

علیپور خبر داد:

اجرای نهضت درختکاری در 500 مدرسه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی مازندران با اشاره به کاشت 80 هزار اصله نهال پارسال در 800 مدرسه استان اظهار داشت: با اجرای نهضت درختکاری، 500 مدرسه جدید امسال درختکاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور بعد از ظهر دوشنبه در همایش فضای سبز در مسجد روستای اسماعیل کلا شهرستان جویبار اظهار داشت: تا پایان سال‌ جاری  یک میلیون اصله نهال در مازندران نهال‌کاری می‌شود.

‌مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری بیان داشت: در فضاهای عمومی استان و محورهای مواصلاتی از حداقل فضای سبز برخورداریم که در چهار کانون اصلی استان در اجرای طرح نهضت سبز یک میلیون اصله نهالکاری می‌شود.

علیپور تصریح کرد: این چهار کانون شامل حاشیه جاده‌های اصلی و فرعی، در شهرها جلوی در‌ مغازه، مدارس و روستاها اجرا می‌شود.

وی گفت: از سال 81 تاکنون 5 هزار و 800 هکتار عملیات توسعه جنگل اجرا‌ و به عرصه‌های جنگلی استان اضافه شده است.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران نیز از پرداخت وام یک میلیون و 200 هزار تومانی برای اجرای طرح پرورش درختکاری در هر هکتار با 35 درصد تخفیف بلاعوض خبر داد.

وی  بیان داشت: این تسهیلات در درازمدت به مجریان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 793306

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