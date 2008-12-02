هیچ اختلافی با قلعه نویی ندارم / کار سختی پیش رو داریم

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار روز چهارشنبه اینتیم برابر پیام مشهد اشاره کرد و افزود: دیدار با پیام برای ما بسیار حساس است. پیام به خاطر نداشتن استرس در این بازی مطمئنا روان بازی خواهد کرد و می تواند حریفی سخت و خطرناک برای ما باشد.

یدالله اکبری در ادامه خاطر نشان کرد: اگر استقلال می خواهد خود را به صدر جدول نزدیکتر کند باید مثل نیمه دوم برابر سایپا بازی کند.

وی افزود: ما تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم و امیدوارم بتوانیم با حمایت تماشاگران به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم.

اکبری در مورد آخرین وضعیت خودش نیز گفت: خوشبختانه در وضعیت خوبی قراردارم و اگر کادر فنی صلاح بداند با تمام توان برای تیمم بازی خواهم کرد.

وی در خصوص اختلافش با امیر قلعه نویی گفت: هیچ اختلافی با هم نداریم و سوء تفاهمی بود که در صحبتی که با ایشان داشتم این مشکل هم برطرف شد.