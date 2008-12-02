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۱۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

هافبک استقلال در گفتگو با مهر:

هیچ اختلافی با قلعه نویی ندارم / کار سختی پیش رو داریم

هیچ اختلافی با قلعه نویی ندارم / کار سختی پیش رو داریم

یدالله اکبری با بیان اینکه سوء تفاهمات بین او و امیرقلعه نویی برطرف شده است، گفت: امیدوارم در دیدار برابر پیام فرصت حضور در میدان پیدا کنم.

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار روز چهارشنبه اینتیم برابر پیام مشهد اشاره کرد و افزود: دیدار با پیام برای ما بسیار حساس است. پیام به خاطر نداشتن استرس در این بازی مطمئنا روان بازی خواهد کرد و می تواند حریفی سخت و خطرناک برای ما باشد.

یدالله اکبری در ادامه خاطر نشان کرد: اگر استقلال می خواهد خود را به صدر جدول نزدیکتر کند باید مثل نیمه دوم برابر سایپا بازی کند.

وی افزود: ما تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم و امیدوارم بتوانیم با حمایت تماشاگران به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم.

اکبری در مورد آخرین وضعیت خودش نیز گفت: خوشبختانه در وضعیت خوبی قراردارم و اگر کادر فنی صلاح بداند با تمام توان برای تیمم بازی خواهم کرد.

وی در خصوص اختلافش با امیر قلعه نویی گفت: هیچ اختلافی با هم نداریم و سوء تفاهمی بود که در صحبتی که با ایشان داشتم این مشکل هم برطرف شد.

کد مطلب 793317

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