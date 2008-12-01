تا رفتار اوباما را نبینیم قضاوتی در مورد "تغییر" نمی کنیم / مجلس در خصوص اقدام دبیر کمیته پارالمپیک حساسیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه که عصر امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص واکنش مجلس به اقدام ناشایست دبیر کمیته پارالمپیک کشور در آویختن مدال برگردن ورزشکاری از رژیم صهیونیستی که جنایتکار جنگی نیز بوده است ، گفت : قاعدتا اینکه کمیته ورزش مجلس وارد این موضوع شده است بر حساسیت مجلس دلالت دارد و این موضوع چیزی نیست که از زیر دید مجلس خارج باشد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره شعار باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران گفت: احتیاجی به پیش گویی در این مورد نیست، اگر تغییراتی که اوباما وعده آن را داده است شکل واقعی به خود بگیرد شرایطی اتفاق می افتد و اگر جنبه تبلیغاتی و دیپلماسی شکلاتی هم داشته باشد، شرایطی دیگر. باید صبور بود و شرایط را ارزیابی کرد و ما لزومی برای اینکه قبل از رفتار آنها قضاوتی بکنیم نمی بینیم بلکه باید به سلوک آنها توجه کنیم.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی در مورد اولویت های ایران در گفتگو با اوباما درصورت تحقق چنین گفتگویی گفت: چون این بحث به طور رسمی مطرح نشده هنوز تصمیم گیری در مورد آن انجام نشده ولی آنچه که ایران می خواهد صلح و ثبات در منطقه است و وضعیت مردم عراق و افغانستان دامنه موضوعات می تواند در این موارد باشد.

وی گفت: رفتار نادرست ایالات متحد باعث فوران تنفر در منطقه شده است.

لاریجانی همچنین در پاسخ به سئوالی درمورد توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا گفت: این قرارداد 7 الی 8 بار مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت و از ابتدا تاکنون تحولات بنیادی درآن شکل گرفته است ، من از اهتمام آقای مالکی نخست وزیر عراق که باعث شده است اصلاحات زیادی در آن انجام گیرد و همچنین مجلس عراق که پذیرش آن را منوط به رفراندوم کرد تشکر می کنم.

وی با مبهم خواندن راهکار خروج عراق از ذیل فصل 7 منشور ملل متحد در توافقنامه امنیتی آن را یکی از نقاط قابل تامل این تفاهمنامه ذکر کرد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی درباره اختلاف افکنی از تریبون مجلس گفت : اگر مفهوم اختلاف افکنی این باشد که مسائل فرعی را بر مسائل اصلی غلبه دهند ، این کار مفیدی به حال جامعه نیست، ما همگی می دانیم مسائل اصلی کشور چیست و باید همگرایی با توانمند سازی ذهنی صورت بگیرد. طرح آرای مختلف باعث اختلاف افکنی نیست ولی افراط و تفریط در این مورد مضر است و احساس من این است که مجلس هشتم در مجموع مسیر سالمی را دنبال می کند و مباحث مطرح شده در مجلس دوستانه و دردمندانه است.

لاریجانی تصریح کرد: حرکت مجلس در ماههای گذشته حکایت از استقلال رای مجلس دارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره استفاده از نظر کارشناسان دینی در مجلس گفت: باید از این صاحب نظران در کمیسیونها استفاده شود و تلاش ما این است که در کمیسیونها مشاورانی به این منظور حضور داشته باشند ، ملاحظات شورای نگهبان هم همواره در کمیسیونها بررسی می شود.

در این مراسم که از طریق ویدئوکنفرانس در استان قم نیز پخش می شد ، خبرنگاری از قم از رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت مجتمع فناوری اطلاعات در قم سئوال کرد که لاریجانی پاسخ داد : بانک ها فعلا برای دادن تسهیلات مشکل دارند و بسیاری از این طرح ها با مشکل مواجه است اما این مشکل را حل می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد وضعیت غزه گفت: وضعیت غزه حاکی از وحشی گری برخی کشورهای غربی است که به رژیم صهیونیستی کمک می کنند. امروز یک و نیم میلیون نفر در غزه در محاصره هستند که حادثه کم نظیری است ولی محاصره غزه نشان می دهد شرایط درونی رژیم صهیونیستی به چه میزان متزلزل است چون اگر کشوری اقتدار داشته باشد چنین نمی کند.

وی راهکار مبارزه با محاصره غزه را مقاومت فلسطینی ها و حماس توصیف کرد و به برخی از کشورهای منطقه که بعضا اخباری از داد و ستد آنها با اسرائیل به گوش می رسد هشدار داد که این اقدام آنها پیامدهای بزرگی خواهد داشت و در تاریخ ثبت خواهد شد.

لاریجانی درباره مواضع مصر نیز گفت : البته ما با مصر در مورد گشودن گذرگاه رفح مذاکراتی داشته ایم که مطالب آنها خیلی قانع کننده نبوده است.

وی در مورد رسیدن اصولگرایان به کاندیدای واحد در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: در صحنه سیاسی کشور فعلا همه گروهها کاندیداهای خود را معرفی نکرده اند و تا جایی که من می دانم فقط یک نفر کاندیدا شده است . در مورد دو جریان بزرگ سیاسی هم گمانه زنی های مختلفی وجود دارد و هنوز آرایش کاملی نیست که بتوان قضاوت کرد.

وی افزود: اصولگرایان هم هنوز به تصمیم جامعی نرسیده اند و افرادی وجود دارند که کاندید اتوری آنها قطعی نیست .

رئیس مجلس اظهار داشت: شاید آنها می خواهند ابتدا آرایش طرف مقابل را ببینند و سپس خود آرایش بگیرند.

خبرنگاری از احتمال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح قانون انتخابات سئوال کرد که وی گفت: مجمع ورودی در این موضوع پیدا نکرده در مجمع فقط طرح موضوع شد که با توجه به تغییرات مکرر در قانون انتخابات خوب است یک قانون جامع داشته باشیم که به نظرم حرف درستی است ، تدوین قانون به عهده مجلس است و تعیین سیاست های کلی هم در شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام.

لاریجانی در مورد احتمال برگزاری رفراندوم برای طرح تحول اقتصادی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری گفت: طرح تحول ابعاد تخصصی زیادی دارد و این طرح هنوز سیر خود را به طور کامل طی نکرده و این بحث ها زود است و شاید هم ضرورتی نداشته باشد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد وظایف نظارتی مجلس گفت: در قانون اساسی وظایف قوه مقننه احصا شده است و در تجدید نظر آئین نامه داخلی مجلس تلاش شد که نحوه نظارت مجلس بر قوای دیگر به منظور حفظ حقوق ملت در نظر گرفته شود.

ادامه دارد...