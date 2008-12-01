شکایتی درباره پرونده قطبی دریافت نکرده ایم/ قرارداد ثبتی اعتبار دارد

محمد منصورعظیم زاده رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهرتصریح کرد : با وجود گذشت حدود 14 روز از کناره گیری افشین قطبی از تیم فوتبال پرسپولیس تاکنون هیچگونه شکایتی در این زمینه به این کمیته تسلیم نشده و به همین جهت اقدام حقوقی خاصی از سوی کمیته بین الملل در این خصوص صورت نگرفته است.

عظیم زاده اضافه کرد : مرجع رسیدگی به پرونده مذکور قانون قرارداد بین مربیان و باشگاههاست که در تاریخ 24 خرداد ماه 87 به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ رسیده است.

وی تاکید کرد: مواد 8 و 9 قانون قرارداد مربیان و باشگاهها در خصوص موارد احتمالی مورد اختلاف صراحت دارد و تمامی موارد قانونی را تشریح کرده است.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره به ماده 9 قانون قرارداد مربیان با باشگاهها خاطرنشان کرد : بر اساس این ماده قانونی هیچگونه قراردادی غیر از قراردادی که در هیئت فوتبال یا سازمان لیگ برتر ثبت شده باشد و مراتب ثبت آن توسط دبیرخانه سازمان لیگ برتر اعلام شده باشد، قابل استناد نیست و انعقاد هرگونه توافق و قرارداد بین مربی و باشگاه معتبر نبوده و در دعاوی بین مربی و باشگاه قابل استناد نیست و مشمول جرائم و تخلفات قانونی خواهد بود.

وی اضافه کرد: بر این اساس چنانچه مشخص شود قراردادی غیر از قرارداد لیگ برتر به ثبت رسیده، مشمول تخلف و جرائم خواهد شد و طرفین بر اساس رای هیئت منصفه سازمان لیگ یا هیئت رئیسه سازمان لیگ و در صورت نیاز ارجاع به کمیته انضباطی مشمول جرائم قانونی خواهند شد.

عظیم زاده یادآور شد این ماده قانونی صراحت دارد که فرد یا افراد و بالاترین مقامی که قرارداد به امضای آن مسئول رسیده در این زمینه به عنوان متخلف از مقررات جاری مالی به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع ذی صلاح قضایی معرفی خواهند شد .

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه ماده 8 قانون قرارداد باشگاهها با مربیان مرجع رسیدگی به شکایات مطرح شده در این زمینه را مشخص کرده است ، اظهار داشت: بر اساس این ماده مرجع رسیدگی به اختلافات بین مربی و باشگاه هیئت منصفه سازمان لیگ خواهد بود و در صورت عدم پذیرش رای آنها، مرجع نهایی رکن قضایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی تصریح کرد: تمامی موارد مذکور در قرارداد ثبت شده بین باشگاه و مربی درج شده است و طرفین با آگاهی کامل نسبت به مفاد این قرارداد آن را امضاء می کنند و خود را از زمان ثبت قرارداد متعهد به اجرای آن می دانند.

عظیم زاده در پایان تصریح کرد : امور بین الملل فدراسیون فوتبال آمادگی کامل دارد تا در صورت طرح هرگونه شکایتی در این زمینه مراتب را تا حصول نتیجه نهایی از طریق فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری خواهد کرد.