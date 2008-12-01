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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

عظیم زاده در گفتگو با مهر:

شکایتی درباره پرونده قطبی دریافت نکرده ایم/ قرارداد ثبتی اعتبار دارد

شکایتی درباره پرونده قطبی دریافت نکرده ایم/ قرارداد ثبتی اعتبار دارد

رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تاکنون هیچگونه شکایتی از سوی باشگاه پرسپولیس در خصوص پرونده افشین قطبی به این کمیته ارجاع نشده است، تصریح کرد: قانون قرارداد رسمی مربیان با باشگاهها در زمینه رسیدگی به اینگونه شکایت مرجع تصمیم گیری خواهد بود.

محمد منصورعظیم زاده رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهرتصریح کرد : با وجود گذشت حدود 14 روز از کناره گیری افشین قطبی از تیم فوتبال پرسپولیس تاکنون هیچگونه شکایتی در این زمینه به این کمیته تسلیم نشده و به همین جهت اقدام حقوقی خاصی از سوی کمیته بین الملل در این خصوص صورت نگرفته است.

عظیم زاده اضافه کرد : مرجع رسیدگی به پرونده مذکور قانون قرارداد بین مربیان و باشگاههاست که در تاریخ 24 خرداد ماه 87 به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ رسیده است.

وی تاکید کرد: مواد 8 و 9 قانون قرارداد مربیان و باشگاهها در خصوص موارد احتمالی مورد اختلاف صراحت دارد و تمامی موارد قانونی را تشریح کرده است.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره به ماده 9 قانون قرارداد مربیان با باشگاهها خاطرنشان کرد : بر اساس این ماده قانونی هیچگونه قراردادی غیر از قراردادی که در هیئت فوتبال یا سازمان لیگ برتر ثبت شده باشد و مراتب ثبت آن توسط دبیرخانه سازمان لیگ برتر اعلام شده باشد، قابل استناد نیست و انعقاد هرگونه توافق و قرارداد بین مربی و باشگاه معتبر نبوده و در دعاوی بین مربی و باشگاه قابل استناد نیست و مشمول جرائم و تخلفات قانونی خواهد بود. 

وی اضافه کرد: بر این اساس چنانچه مشخص شود قراردادی غیر از قرارداد لیگ برتر به ثبت رسیده، مشمول تخلف و جرائم خواهد شد و طرفین بر اساس رای هیئت منصفه سازمان لیگ یا هیئت رئیسه سازمان لیگ و در صورت نیاز ارجاع به کمیته انضباطی مشمول جرائم قانونی خواهند شد.

عظیم زاده یادآور شد این ماده قانونی صراحت دارد که فرد یا افراد و بالاترین مقامی که قرارداد به امضای آن مسئول رسیده در این زمینه به عنوان متخلف از مقررات جاری مالی به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع ذی صلاح قضایی معرفی خواهند شد .

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه ماده 8 قانون قرارداد باشگاهها با مربیان مرجع رسیدگی به شکایات مطرح شده در این زمینه را مشخص کرده است ، اظهار داشت: بر اساس این ماده مرجع رسیدگی به اختلافات بین مربی و باشگاه هیئت منصفه سازمان لیگ خواهد بود و در صورت عدم پذیرش رای آنها، مرجع نهایی رکن قضایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی تصریح کرد: تمامی موارد مذکور در قرارداد ثبت شده بین باشگاه و مربی درج شده است و طرفین با آگاهی کامل نسبت به مفاد این قرارداد آن را امضاء می کنند و خود را از زمان ثبت قرارداد متعهد به اجرای آن می دانند.

عظیم زاده در پایان تصریح کرد : امور بین الملل فدراسیون فوتبال آمادگی کامل دارد  تا در صورت طرح هرگونه شکایتی در این زمینه مراتب را تا حصول نتیجه نهایی از طریق فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 793334

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