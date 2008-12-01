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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۰

پس از مأموریتی 16 روزه /

شاتل ایندیور به سلامت فرود آمد

شاتل ایندیور به سلامت فرود آمد

شاتل ایندیور پس از سفر 16 روزه فضایی به سلامت در کالیفرنیا فرود آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاتل در حالی به سلامت بر زمین نشست که ناسا دو شانس فرود آن را به دلیل وزش بادهای شدید در مرکز فضایی کندی در فلوریدا لغو کرده بود.

ناسا اکنون برای انتقال شاتل از کالیفرنیا به فلوریدا باید یک میلیون دلار به عنوان هزینه انتقال بپردازد. این انتقال که در گذشته نیز بارها روی داده است به وسیله یک فروند بوئینک 747 وی‍ژه انجام می شود.

شاتل ایندیور نخستین شاتلی است که در سال 2008 در ایستگاه نیروی هوایی ادواردز فرود می آید. ناسا از این پایگاه به عنوان محل فرود پشتیبان شاتلها استفاده می کند.

بر اساس گزارش شینهوا 7 خدمه شاتل در این مأموریت بخشهای مختلفی از ایستگاه فضایی بین المللی را به روز کردند.

کد مطلب 793336

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