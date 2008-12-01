مجلس از گشاده دستی در هزینه های دولت ممانعت می کند / مجلس هشتم نشان داد که منفعل نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی که به مناسبت سی امین سالگرد قانونگذاری جمهوری اسلامی در تالار آفتاب مجلس برگزار شد ، در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزیره که پرسید نظر شما در این باره که گفته می شود برخی در داخل ایران دوست دارند مجلس در روند سیاسی کشور نقش ضعیفی داشته باشد چیست؟ گفت: مجلس از چنان جایگاهی در قانون اساسی برخوردار است که قابل تضعیف شدن نیست و با رویکردی که در مجلس هشتم مشاهده می کنم از این جنس نیست که دچار پدیده مظلومیت شود ، این مجلس می تواند از حق دفاع کند و سخن خود را به درستی بیان کند ، لذا ما چنین پدیده ای را در سیمای مجلس هشتم نمی بینیم.

وی افزود: رفتار مجلس هم در چند ماه گذشته نشان داد آنجا که ناراستی و کژی ببیند قدرت تصحیح کردن آن را دارد و اگر سخنی به حق از زبان مقامات و مسئولان هر قوه ای خارج شود به حمایت آن می پردازیم ، معنای استقلال همین است، بنابراین من مسیر مشخصی را می بینیم، نه احتیاج به توصیه داریم و نه از جانب این گونه سخن ها آسایش خود را از دست می دهیم، وضع روشن و مسیر مدونی داریم که پیش می رویم.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که از کسری بودجه 30 هزار میلیارد تومانی دولت و بدنبال آن افزایش تورم سئوال کرد، گفت: این رقم که شما به عنوان کسری بودجه ذکر کردید رقمی است که ما هنوز به چنین محاسبه ای نرسیده ایم، ممکن است تخمین هایی زده شود اما ما چنین رقمی را تایید نمی کنیم.

لاریجانی افزود: ما با توجه به گفتگوهایی که با دولت داشتیم معتقدیم راههایی برای این که دولت دیگر کسر بودجه نداشته باشد هم وجود دارد.

وی در خصوص پایین آمدن قیمت نفت نیز گفت: خوشبختانه در زمان تنظیم بودجه در سال گذشته توجه شد، تا متناسب با پیشرفت قیمت نفت بودجه تنظیم نشود، هم اکنون نیز بحث هایی در مجلس مطرح است و گفتگوهایی داشته ایم که بر اساس آن سعی خواهد شد ، بودجه طوری تنظیم شود که کسری بودجه نداشته باشیم یا حداقل میزان آن کم باشد. بنابراین راههای وجود دارد که بودجه به نحوی تنظیم شود که تا این حد فشار به جامعه وارد نشود.

لاریجانی افزود: سیاست مجلس این است که از طرح ها و لوایحی که تورم برای کشور ایجاد می کند عبور کند و این را برای اقتصاد کشور مفید می دانیم. تلاش ما این است تا به نوعی رونق اقتصادی برای کشور ایجاد کنیم و طرح هایی که موانع سرمایه گذاری در کشور را از بین می برد مورد حمایت قرار دهیم. از طرفی هم گشاده دستی در خرج و هزینه های دولت و همچنین دستگاههای دیگر را مورد نظارت قرار می دهیم و از آن جلوگیری می کنیم.

رئیس مجلس یادآور شد: هم اکنون نیز در حال کاوش در مجلس هستیم که متناسب با شرایط ، بودجه سال آینده را تنظیم کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواستار آن شد که بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی و بزرگترین چالش مقابل آن را پس از گذشت 30 سال ذکر کند، گفت: بزرگترین دستاورد ، مردم سالاری دینی است، که پس از یک دوره استبداد مردم به آن دست یافتند و به استقلال واقعی رسیدند.

لاریجانی چالش های پیش روی ایران را متنوع دانست و گفت: برخی مسائل به عنوان چالش مطرح است که از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشت و از جمله آن سیاست آمریکایی ها در انکار انقلاب اسلامی ایران بوده است که همچنان این سیاست را دنبال می کنند ، اما این چالش به نفس های آخر خود رسیده است.

رئیس قوه مقننه گفت: پس از 30 سال که از انقلاب اسلامی گذشته ، توانمندی جمهوری اسلامی در حدی است که آنها از سیاست های خود مایوس شده اند و هم اکنون صحبت هایی مبنی بر اینکه باید با ایران مسلط به دانش هسته ای و ایرانی که توانمندی ایفای یک بازیگری قوی در منطقه را دارد دیگرگونه سخن گفته شود ، مطرح شده است، ضمن اینکه چالش همچنان در مقابل ایران است اما نشانه قوتی برای ایران و ایرانیان است و نتیجه 30 سال مقاوت و هدایتگری صحیح در داخل و منطقه بوده است.

ادامه دارد...