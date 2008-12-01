36 میلیارد ریال برای گردشگری گلستان پیش بینی شده است

به گزار ش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان افزود: طی سالهای 84 تا 87 مبلغ سه هزار و 420 میلیون ریال اعتبار از منابع ملی و 109 هزار و 483 میلیون ریال اعتبار از منابع استانی برای اجرای 50 پروژه عمرانی در حوزه گردشگری استان گلستان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: این میزان اعتبار در سالهای 80 تا 83 بالغ بر 16 هزار و 738 میلیون ریال بوده که در دوران فعالیت دولت نهم به بیش از 109 هزار میلیون ریال رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر این طرحها در محیط های جنگلی و تفرجگاهی برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران اجرا شده است.

به گفته محمودزاده، ایجاد شش کمپینگ بین راهی، احداث روشنایی مسیرهای دسترسی به تفرجگاه های تنگه چهل چای، اسکله بندر ترکمن، باغ تاشته رامیان، اسکله بندر گز، آلماگل گنبد از جمله این طرحها است.

وی یادآور شد: ساخت پنج واحد سرویس بهداشتی شامل 66 چشمه در سطح استان، آسفالت مسیرهای دستر سی در قرن آباد، شیر آباد خان ببین - بندرگز، احداث اسکله چوبی بندر ترکمن - آشوراده - نوکنده، آبرسانی به پارکهای جنگلی از دیگر طرحها است.

وی عنوان کرد: همچنین بهسازی و محوطه سازی در قالب ساماندهی مجموعه های گردشگری در سطح استان نیز از قدامات بخش گردشگری استان است.

استان گلستان با جاذبه های فراوان سالانه گردشگران زیادی به خود جذب می کند.