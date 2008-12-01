ازدواج جامعه را از انحراف نجات می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت عصر امروز در نخستین جشنواره مطلع عشق در بوشهر افزود: تقوا، معنویت و عشق به خدا در زندگی جامعه را از بدی ها مصون می دارد و باعث رونق و پیشرفت می شود .

وی با بیان اینکه خانواده ها باید رسم و رسومات دست و پاگیر در زمینه ازدواج را از میان بردارند، اظهار داشت: مسئولان نیز با فراهم کردن مقدمات ازدواج، جوانان را به این امر مقدس تشویق کنند .

شفقت یادآور شد: در دولت نهم در زمینه امکانات زندگی و ازدواج از جمله اشتغال و مسکن جوانان گام های موثری برداشته شده است که امیدواریم در آینده نیز این طرح ها گسترش یابند .

وی الگوگیری جوانان از حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) را در زندگی ضروری خواند و گفت: تنها با پیروی از این دو شخصیت بزرگوار است که جوانان در مسیرزندگی ایمن می مانند .

رئیس سازمان ملی جوانان استان بوشهر نیز گفت: این سازمان بر آن است که با ایجاد نماد و الگویی مناسب برای جوانان مسلمان ایرانی به کمک رسانه ها و سازمانهای مرتبط به فرهنگ سازی هرچه بیشتر در زمینه ازدواج جوانان بپردازد .

حجت الاسلام عباس ابراهیمی افزود: با اجرای اینگونه برنامه ها توجه جامعه و مسوولان به ازدواج جوانان، نقش و جایگاه ارزشمند آن در اجتماع امروزی معطوف خواهد شد .

وی اظهار داشت: این جشنواره با هدف بزرگداشت روز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) به منظور الگوسازی برای ازدواج جوانان، موج آفرینی برای همکاری منسجم ملی در امر ازدواج، معرفی الگوهای مناسب در امر ازدواج و ترویج آن در سطح جامعه، فرهنگ سازی در زمینه الگوی ازدواج ساده اسلامی، اطلاع رسانی و افزایش اطلاعات مورد نیاز جوانان و والدین در موضوع ازدواج و خانواده و تقدیر و تجلیل از خادمین ازدواج برگزار می شود .

در پایان این آیین از 14زوج برتر، 15نفر از خادمین ازدواج و یک مادر نمونه تقدیر شد.