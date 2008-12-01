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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۵

به دستور کیومرث هاشمی؛

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی لغو شد

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی لغو شد

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی که قرار بود صبح فردا برگزار شود به دلایل نامعلومی از سوی کیومرث هاشمی رئیس مجمع این فدراسیون به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس عالمی مسئول امور مجامع سازمان تربیت بدنی ضمن تایید این خبر اظهار داشت: مجمع مذکور بنابر اعلام آقای کیومرث هاشمی رئیس مجمع فدراسیون تیراندازی لغو شد و دلایل لغو آن مشخص نیست.

عالمی تصریح کرد: زمان جدید برگزاری مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی فردا و با در نظرگرفتن تمامی جوانب امر از سوی امور مجامع اعلام خواهد شد.

مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی قرار بود ساعت 10 صبح فردا سه شنبه با حضور روسای هیئت های تیراندازی سراسر کشور و نمایندگان نهادها و سازمان های عضو مجمع در محل آکادمی کمیته المپیک برگزار شود.

برای انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی 4 نفرکاندیدا هستند که عبارتند از: اسدالله حیدری (رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی)، مسعود شادمان، تیمسار مجد آراء و سید مهدی هاشمی (سرپرست فعلی فدراسیون).

کد مطلب 793362

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