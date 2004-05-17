  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۸:۳۳

نخستين بار در سال جاري

معاملات در بورس فلزات دوباره رونق گرفت

دادو ستد در بورس فلزات تهران روز (دوشنه) دوباره سير صعودي به خود گرفت و براي اولين بار اين بورس شاهد رونق معاملات در سال جاري بود.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از اطلاع رساني و روابط عمومي بورس فلزي تهران، در روز  گذشته جمعا 49 هزار و 900 تن محصولات فولادي و آلومينيومي به ارزش بيش از 204 ميليارد و 743 ميليون ريال دادوستد شد.

اين گزارش حاكي است، آمار معاملات بورس در روز گذشته نسبت به روز قبل از لحاظ وزني 318 درصد و از نظر ارزشي 171 در صد افزايش نشان مي دهد.

براساس اين گزارش، در روز گذشته در گروه فولاد 49 هزار و 520 تن محصول در 16 رينگ معاملاتي به ارزش 198 ميليارد و 947 ميليون و 400 هزار ريال مورد دادوستد قرار گرفت.

اين گزارش مي افزايد: در روزگذشته همچنين در گروه آلومينيوم 380 تن محصول در 5 رينگ معاملاتي به ارزش 5 ميليارد و 796 ميليون و 160 هزار  ريال خريد و فروش شد.

براساس اين گزارش، در روز گذشته در مجموع 91 هزار و 220 تن محصولات فولادي و آلومينيومي در 21 رينگ معاملاتي عرضه و در مقابل براي آن به همين ميزان تقاضا ارائه شد كه در نهايت در مورد 49 هزار و 900 تن از محصول عرضه شده بين فروشندگان و خريداران توافق برسر قيمت حاصل گرديد.

 
کد مطلب 79337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها