معاملات در بورس فلزات دوباره رونق گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از اطلاع رساني و روابط عمومي بورس فلزي تهران، در روز گذشته جمعا 49 هزار و 900 تن محصولات فولادي و آلومينيومي به ارزش بيش از 204 ميليارد و 743 ميليون ريال دادوستد شد.

اين گزارش حاكي است، آمار معاملات بورس در روز گذشته نسبت به روز قبل از لحاظ وزني 318 درصد و از نظر ارزشي 171 در صد افزايش نشان مي دهد.

براساس اين گزارش، در روز گذشته در گروه فولاد 49 هزار و 520 تن محصول در 16 رينگ معاملاتي به ارزش 198 ميليارد و 947 ميليون و 400 هزار ريال مورد دادوستد قرار گرفت.

اين گزارش مي افزايد: در روزگذشته همچنين در گروه آلومينيوم 380 تن محصول در 5 رينگ معاملاتي به ارزش 5 ميليارد و 796 ميليون و 160 هزار ريال خريد و فروش شد.