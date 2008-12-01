خداداد را کشتند، کفن کردند و به خاک سپردند/اسرائیل باید محو شود نه من!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته انضباطی خداداد عزیزی عصر امروز با حضور اعضای کمیته انضباطی ، مدیرعامل و نماینده حقوقی باشگاه پیام مشهد ، خداداد عزیزی و در غیاب قاسم محمدی خبرنگار مضروب و مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی شیراز برگزار شد.

براساس این گزارش در این نشست خداداد عزیزی به دفاع از اتهامات وارده به خود طی روزهای گذشته پرداخت و گفت: ابتدا جا دارد که از کمیته انضباطی تشکر کنم که این فرصت را در اختیار من قرارداد که به اینجا بیایم و از خودم دفاع کنم.

وی ادامه داد: متاسفانه طی دو روز گذشته مطبوعات هر چه خواستند علیه من نوشتند. البته من برای کمیته انضباطی این حق را قائلم که با من برخورد کند و هر رایی را که خواست صادر کند. حتی می تواند من را از صحنه فوتبال محو کند اما باید این حق نیز به من داده می شد که از خودم دفاع کنم.

خداداد عزیزی ادامه داد: من از دوستان خبرنگاران گله دارم. ای کاش آنها ابتدا حرف های مرا می شنیندند و شنونده دفاعیاتم بودند و بعد هرچه می خواستند می نوشتند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پیام در ادامه خاطر نشان کرد: من از خبرنگاران به این خاطر گلایه دارم که همیشه با آنها رابطه خوبی داشتم و همیشه مرا متهم می کردند که چرا چنین رابطه ای دارم. ای کاش وقتی دفاعیات من مطرح می شد و ثابت می شد گناهکارم اینچنین به من می تاختند.

صلاحی مدیرعامل پیام و خداداد عزیزی در نشست امروز کمیته انضباطی

خداداد ادامه داد: مشکل من این است که هر چه به دلم می آید می گویم. طی دو روز گذشته مواردی عنوان شد که من کشش تحمل آنها را نداشتم. به همین خاطر امروز در کمیته انضباطی گریه کردم. با من رفتاری کردند که دوست دارم از فوتبال ایران فرار کنم. حتی اگر مرا محرومم کنند دیگر به فوتبال ایران برنمی گردم.

وی افزود: 20 سال است در فوتبال ایران هستم و همه کار برای تیم ملی و فوتبال کرده ام. در این مدت با تمام وجود زحمت کشیدم اما رفتارشان با من به اندازه یک فوتبالیست معمولی هم نبوده است. من از مطبوعات گلایه ندارم بلکه از کسانی گلایه دارم که در مورد خداداد عزیزی اظهار نظر کردند. کسانی در مورد من اظهار نظر کرده اند که نمی دانند زمین فوتبال مثلث است یا مستطیل ؟

عزیزی ادامه داد: افرادی کار مرا نکوهش کردند که خودشان به اندازه یکساعت هم دور زمین فوتبال ندویده اند. من به هیچ عنوان کار خودم را تایید نمی کنم و اشتباهم را قبول دارم. چون باعث درگیری با یک خبرنگار شدم. من که همیشه رابطه ام با خبرنگارن خوب بوده چه دلیلی داشت که بخواهم با درگیر شدن با یک خبرنگار این رابطه خوب را از بین ببرم. من نمی دانستم قاسم محمدی یک خبرنگار است و فکر می کردم او یکی از همراهان باشگاه مقاومت سپاسی است.

وی افزود: من از مطبوعات هیچ انتظاری ندارم و فقط می خواهم واقعیت ها را انعکاس دهند. ای کاش هشتم آذر اصلا نبود. خیلی ها دنبال این هستند که مردم خداداد عزیزی را فراموش کنند. اما نمی دانند که نمی توانند هشتم آذرماه را از ذهن مردم پاک کنند. شاید اگر هشتم آذر نبود اصلا این مشکلات هم بوجود نمی آمد.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: من به مخالفان خداداد عزیزی پیشنهاد می کنم هشتم آذرماه را از تقویم پاک کنند. ماه آذر را 29 روز کنند که هشتم نداشته باشد.

وی ادامه داد: با رفتاری که با من شد دوست دارم از صحنه ورزش محو شوم. شنیده ام گفته اند خداداد عزیزی باید از صحنه روزگار محو شود . من حاضرم به خاطر بعضی ها از صحنه روزگار محو شوم.

عزیزی در ادمه نشست کمیته انضباطی خود به تشریح درگیری با خبرنگار روزنامه خبر جنوب پرداخت و گفت: درگیری در جایگاه ویژه ورزشگاه ثامن اتفاق افتاد. خبرنگار مضروب کنار مدیرعامل مقاومت نشسته بود. بعد یکسری اتفاقاتی رقم خورد که باعث شد 10 نفر از اطرافیان من به سمتش حمله ور شوند. در حین درگیری لباس من پاره شد و می توانستم بگویم من کتک نزده ام بلکه کتک خورده ام! اما خداداد عزیزی اهل دروغ گفتن نیست. من واقعیت را می گویم.

وی افزود: وقتی درگیر شدم خبر نداشتم که محمدی خبرنگار است. بعد که متوجه این امر شدم شب برای ملاقاتش به بیمارستان رفتم و به او گفتم به دو دلیل به ملاقاتش آمدم؛ اول اینکه خبرنگار است و نمی خواهم رابطه خوبم با خبرنگاران از بین برود. به همین خاطر رفتم تا از او عذرخواهی کنم. دوم اینکه دوستان من با 10 نفر به او حمله ور شدند و چون این درگیری ناجوانمردانه بود ؤفتم که عذرخواهی کنم.

خداداد عزیزی در ادامه دفاعیات خود خاطر نشان کرد: من حیران مانده ام که مگر من کسی را کشته ام که اینطور به من می تازند. من فکر می کنم این جریانات از جایی آب می خورد که بحث حضور من در تیم امید مطرح شد و برخی ها که نمی خواستند من به تیم امید بروم دست به کار شدند و سناریویی نوشتند تا خداداد عزیزی را محو کنند. غافل از اینکه کسی که عزت و ذلت می دهد به همین راحتی آدم را خار نمی کند.

وی افزود: آدم هایی که برای من سناریو نوشته اند را به خدا می سپارم. اعتقاد دارم دنیا دار مکافات است و در همین دنیا بزودی جوابشان را می گیرند. من فقط 45 بازی ملی دارم و محبوب مردم هستم اما برخی ها با 150 بازی ملی و 2 هزار گل ملی چرا محبوب نیستند؟ چون آن بالایی نمی خواهد.

عزیزی در ادامه تصریح کرد: در این دو روز مرا کشتند، کفن کردند و خاک کردند. توقع داشتم قبل از اینکه مرا خاک کنند می گفتند چرا با تو چنین برخوردی کردیم. من به درد این فوتبال نمی خورم چون بداخلاق هستم و باید پرتابم کنند بیرون؟

وی ادامه داد: باور کنید اینها سناریویی بوده که مرا محو کنند وگرنه این اتفاقات در فوتبال زیاد رخ می دهد. تیم امید پیشکش خودشان. من دوست دارم به فوتبال کشورم خدمت کنم اما نمی خواهم خودم را آویزان کنم و به هر قیمت مربی تیم امید شوم. من کارنامه دارم و سالها در این فوتبال حضور داشته ام با این شرایط دلیلی ندارد که خودم را آویزان این و آن کنم. امروز هم که مرا از فوتبال محو کنند می روم گوشه ای و با افتخاراتم در فوتبال زندگی می کنم. خوشبختانه از این فوتبال آنقدر به من رسیده است که تا آخرعمر هیچ مشکلی نداشته باشم.

خداداد عزیزی خطاب به برخی مسئولان ورزش کشور گفت: اگر من آدم بداخلاقی هستم بیایید مرا درست کنید چرا می خواهید مرا محو کنید کشتن امثال من در ورزش ایران رسم است.

وی ادامه داد: به من گفتند پدرم از شنیدن این خبرها شرایط خوبی ندارد. به همین خاطر با او تماس گرفتم که به من گفت خداداد؛ در اخبار از قول یک آقایی شنیدم که گفته خداداد باید از صحنه روزگار محو شود. من گفتم پدر منظور ایشان صحنه ورزش بوده و آنکه باید از صحنه روزگار محو شود اسرائیل است.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: پدر من وقتی این را شنید گفت آرزو می کنم تو را از فوتبال محوکنند. دعای پدر من رد خور ندارد و مطمئنم که از صحنه فوتبال محو می شوم.

وی به انتقاد از اظهار نظر معاون سازمان تربیت بدنی پرداخت و گفت: من از کیومرث هاشمی گلایه دارم چرا که هنوز حرف های مرا نشنیده چنین اظهار نظری کرده است.

خداداد عزیزی ادامه داد: من آدمی هستم که اعتقاد دارم فوتبال را باید فوتبالی ها اداره کنند و آدم های غیرفوتبالی نباید در این ورزش باشند. من تا وقتی که در این فوتبال باشم چنین اظهار نظرهایی می کنم مگر اینکه مرا از صحنه فوتبال محو کنند.