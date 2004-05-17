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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۹:۴۶

سيد عبدالعزيز حكيم :

ترور رئيس شوراي حكومتي عراق، خللي در روند انتقال قدرت ايجاد نمي كند

سيد عبدالعزيز حكيم عضو هيات رئيسه شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كرد: ترور رئيس دره اي اين شورا را ، خللي در روند انتقال قدرت ايجاد نمي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد عبدالعزيز حكيم عضو هيات رئيسه شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگويي با شبكه خبري الجزيره گفت: اين عمليات تروريستي توسط عده اي جنايتكار و تروريست  از گذشته آغاز شده است و آنان همچنان به ترور شخصيتهاي عراقي فعال در دفاع از منافع و استقلال كشورشان ادامه مي دهند.
وي ادامه داد: اين گونه ترورها قابل پيش بيني بود چرا كه پيش از اين تعدادي از گروه هاي تروريستي ضمن اعلام جايزه براي قتل اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق، تهديد به اين اقدام كردند و ترور عزالدين سليم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق با هدف انتشار ناامني و متوقف كردن روند انتقال حاكميت به عراقي ها صورت مي گيرد.
سيد عبدالعزيز حكيم تاكيد كرد: كسي نمي تواند روند انتقال قدرت به عراقي ها را را متوقف كند.
وي ادامه داد: مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ازهمان آغاز بحران درجنوب عراق تلاش كرد تا با مذاكره و رايزني با طرفهاي مختلف عراقي، ضمن پايان دادن به بحران، درگيري مسلحانه و كشتار را در شهر هاي جنوبي عراق متوقف شود و اين تلاشها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 79338

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