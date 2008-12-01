دیدار نمایندگان فیفا با مسئولان فدراسیون فوتبال/ بررسی اجرای چمن مصنوعی

به گزارش خبرنگارمهر ، "مارکوس کلر" از سوئیس و "ماجد زهیر" از اردن که یکشنبه گذشته به منظور بازدید از کمپ تیم های ملی به منظور اجرای پروژه گل 3 وارد تهران شدند ، امروز با مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ، محمد منصور عظیم زاده رئیس کمیته روابط بین الملل ، فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال و علیزاده رئیس آکادمی فوتبال دیدار کردند.

در این دیدار احداث چمن مصنوعی در کمپ تیم های از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافقات لازم در خصوص اجرایی شدن این پروژه انجام شد.

احداث چمن مصنوعی درمحل کمپ تیم های ملی با کمک 400 هزار دلاری فیفا و در راستای اجرای پروژه گل از سوی فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد.

در این جلسه نمایندگان فیفا بر روی طرح های جدید فیفا نظیر " برنامه گل فوتبال" که گسترش منابع انسانی و توسعه مسائل فنی و تکنیکی فوتبال را پیگیری می کند و قرار است از سال 2009 در کشورهای در حال توسعه به مرحله اجرا درآید بحث و تبادل نظر شد.

نمایندگان فیفا در پایان ماموریت دو روزه خود در ایران ، صبح فردا تهران را ترک می کنند.