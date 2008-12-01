معرفی شش عضو تیم امنیت ملی دولت اوباما/ابقای گیتس و انتخاب کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، باراک اوباما امشب رسما لیست اعضای تیم امنیت ملی کابینه خود را اعلام کرد و هیلاری کلینتون در نهایت وزیر امور خارجه آمریکا شد.

کلینتون، رقیب اوباما در انتخابات درون حزبی دموکرات هاست که رئیس جمهوری جدید بارها از داده شدن یک پست کلیدی به وی در صورت انتخاب شدن، سخن رانده بود.

وی متولد ۲۶ اکتبر ۱۹۴۷ در ایالت ایلینوی، سناتور ایالت نیویورک بوده و از سوم ژانویه ۲۰۰۱ در این سمت مشغول است.

هیلاری همسر بیل کلینتون است و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ بانوی نخست ایالات متحده بود. پیش از آن وی سمت بانوی نخست ایالت آرکانزاس را داشت و در آن ایالت وکیلی مهم به شمار می رفت.

کلینتون تحصیل کرده دانشگاه ییل بوده و از اعضای میانه ‌روی حزب دموکرات محسوب می شود.

وی پس از یک مبارزه انتخاباتی درون حزبی که ۱۸ ماه به طول انجامید؛ در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که به تلاشهای خود برای احراز سمت اولین رئیس جمهور زن آمریکا پایان داده است و از باراک اوباما برای احراز مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا حمایت خواهد کرد.

حمایت وی و همسرش از اوباما در پیروزی حزب دموکرات در انتخابات چهار نوامبر تاثیری بسزا داشت.

وی رابرت گیتس وزیر دفاع دولت جرج بوش رئیس جمهور آمریکا را نیز وزیر دفاع دولت جدید اعلام کرد.

گیتس بین سالهای 1993-91 رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ایالات متحده بوده است و از سال 2006 تاکنون وزیر دفاع دولت جرج بوش رئیس جمهور این کشور است.

وی در رشته تاریخ اروپا تحصیل کرده و در سال 1974 در زمینه تاریخ روسیه و شوروی از دانشگاه جرج تاون واشنگتن دی سی دکترا گرفت.

وزیر دفاع آمریکا در سال 1966 به استخدام سیا(سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) در آمد و به سرعت توانست مراتب ترقی را طی کند.

گیتس در سال 1974 به شورای امنیت ملی آمریکا پیوست و در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، جرالد فورد و جیمی کارتر تا سال 1979 که به سیا بازگشت در این شورا فعالیت کرد.

وی در سال 1982 معاون رئیس سیا شد و رئیس جمهور رونالد ریگان در سال 1987 وی را به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا منصوب کرد.

وزیر دفاع آمریکا در همین سال ها به خاطر بی کفایتی در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران از سمت خود در سیا کناره گیری کرد تا در سال 1991-1989 به عنوان معاون مشاور امنیت ملی آمریکا بوش پدر برگزیده شد.

بوش پدر در سال 1991 وی را به عنوان رئیس سیا انتخاب کرد و این بار وی به تحریف اطلاعات درباره شوروی در زمان ریاست جمهوری ریگان متهم شد.

وی تا پایان ریاست جمهوری بوش پدر و شروع ریاست جمهوری بیل کلینتون به عنوان رئیس سیا فعالیت کرد.

این نیروی کهنه کار سیا درادامه زندگی پرفراز و نشیب خود در سال 1999 رئیس مرکز آموزش علوم دولتی و خدمات عمومی بوش پدر در دانشگاه تگزاس شد.

در ادامه وی که با خانواده بوش رابطه تنگاتنگی داشت در سال 2006 به عنوان جایگزین دونالد رامسفلد، وزیر دفاع دولت بوش پسر شد.

گیتس برعکس رامسفلد که تلاش داشت مطابق سیاستهای تعریف شده پنتاگون عمل کند؛ فردی عملگراست و معتقد به ارزیابی موقعیتها و دادن پاسخ مناسب است.

رئیس جمهوری جدید آمریکا ،ژنرال جیمز جونز فرمانده بازنشسته نیروی دریایی را به عنوان مشاور امنیت ملی خود انتخاب کرد.

جونز 64 ساله سابقه ریاست ناتو را در سوابق خود دارد و در سال 2007 بعد از چهل سال فعالیت در نیروی دریایی آمریکا بازنشسته شد.

وی از نوامبر 2007 تاکنون به عنوان نماینده ویژه کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا در خاورمیانه فعالیت کرده است. وی یک بازنشسته جنگ ویتنام نیز محسوب می شود.

اوباما سوزان رایس را نیز سفیر آینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد.

رایس مشاور ارشد سیاست خارجی اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دستیار وزیر امور خارجه دولت کلینتون در امور آفریقا و مشاور ارشد اوباما در سیاست خارجی، گزینه ای مهم برای به عهده گرفتن مسئولیت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد به شمار می رود.

وی اریک هولدر را وزیر دادگستری و جانت ناپولیتانو را نیز وزیر امنیت داخلی عنوان کرد.