تورم زاییده رفتار اجرایی است/کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیستم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه نشست خبری علی لاریجانی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی که به مناسبت سی امین سالگرد قانونگذاری جمهوری اسلامی در تالار آفتاب مجلس برگزار شد خبرنگاری به برگزاری همایش 30 سال قانونگذاری در مجلس اشاره کرد و گفت : در این همایش چهره های شناخته شده ای حضور خواهند یافت چرا این اقدام صرفا سمبلیک است و چرا در پیشرفت کشور از این چهره ها استفاده نمی شود. آیا فکر نمی کنید انتخابات دهم نیازمند یک چهره ملی است تا از این ظرفیت ها در آینده برای اداره کشور استفاده کند؟

لاریجانی در پاسخ گفت : در جلسه فردا نمایندگان ادوار گوناگون مجلس حضور دارند و تلاش این است که از ظرفیت های کشور استفاده شود.

وی افزود : این کاستی که شما ذکر کردید که همیشه از ظرفیت ها و چهره های مختلف استفاده نمی شود در همه دولت ها به شکلی وجود داشته و اختصاص به شرایط فعلی ندارد، گاهی در دولت ها این سیاست منبسط تر بوده . اصل این فکر که از ظرفیت های مختلف در جای خود استفاده شود حرف صحیحی است و فکر می کنم توان مدیریتی کشور ما در حد خیلی خوبی است و اگر از همین این ظرفیت ها به تناسب استفاده شود فکر خوبی است.

وی درباره بحث انتخاباتی نیز، گفت: نباید پیش‌گویی‌های زودتر از زمان خود داشته باشیم، وقتی رئیس جمهوری با رای اکثریت مردم انتخاب می شود آن فرد شخصیت ملی است، مهم این است که سیاست ها به نحوی باشد تا ازهمه ظرفیت ها استفاده شود.

رئیس مجلس درپاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره طرح تحول اقتصادی و بررسی طرحی مشابه لایحه مذکور در کمیسیون ویژه و وجود تفکری در مجلس که با این لایحه برخورد انتخاباتی می شود، گفت: در مجلس نظرات متنوعی وجود دارد و نباید انتظار داشت که در کنار بررسی لایحه دولت آرای دیگر مطرح نشود. از آنجا که طرح و لایحه موجود در کمیسیون ویژه یک موضوع را پیگیری می کند هر دو به کمیسیون ویژه ارجاع داده شده اند.

وی افزود: اینکه در صحنه فکری سیاسی جامعه به طرح، نگاه انتخاباتی هم می شود نفی نمی کنم اگر شما روزنامه ها را ورق بزنید حس می کنید برخی از آرا حکایت از چنین تفکری دارد ، اما ما در بررسی مان در مجلس این نگاه را نداریم . اگر مسئله ای به نفع کشور باشد و منافع ملی کشور را تامین کند ، هر زمان انجام شود مفید است ، لذا موقف مجلس با موقف احزاب و سیاستمداران در بیرون از مجلس متفاوت است. ما یک ملجاء حقوقی هستیم و کار خودمان انجام می دهیم.

وی افزود: در مورد اینکه افرادی در انتخابات می توانند با چه ظرفیت هایی ظاهر شوند باید در زمان مشخصی به آن پرداخت، اینکه رهبر معظم فرمودند بحث های انتخاباتی زودهنگام است باید به آن توجه کرد. اصل اینکه نظرات گفته شود امر مفیدی است اما زودتر از زمان خود فضا را انتخاباتی کردن ممکن است باعث چالش هایی در جامعه شود بنابراین باید کمی صبر کنیم و ببینیم چه کسانی در صحنه انتخاباتی حاضر می شوند و اقبال عمومی نسبت به آنها چگونه است.

خبرنگاری نظر لاریجانی را در خصوص اظهار نظر وی در باعث درباره تغییرات در کابینه و اینکه پس از استیضاح کردان گفته بود دولت در لبه تیغ قرار گرفته و در مصاحبه ای در روزهای اخیر تغییر موضع داده و ذکر کرده تغییرات مکرر در یک وزارتخانه صرفا یک تغییر محسوب می شود ، جویا شد که وی پاسخ داد: توصیه من در آن زمان و همچنین زمان حال این است که با توجه به زمان کوتاهی که به پایان دولت است مجلس کمتر از ابزار استیضاح استفاده کند.

وی افزود: برداشت شخصی من از قانون اساسی که ذکر کرده در صورت تغییر نیمی از کابینه دولت باید برای تمام کابینه رای اعتماد مجدد بگیرد این است که اگر در یک وزارتخانه چند تغییر رخ دهد این به معنای چند تغییر محسوب نمی شود و صرفا یک تغییر است.

لاریجانی گفت : من تاکید کردم ، برداشتم از قانون اساسی این است و هیچ نظر جازمی را مطرح نکردم اگر این اتفاق رخ دهد باید نظر شورای نگهبان و اداره قوانین مجلس را اخذ کنیم. بنابراین این نظر حقوق مجلس نیست و در این زمینه نظر حقوقی مجلس را کسب نکردیم.

رئیس مجلس اظهار داشت: توصیه من همچنان این است که در شرایط فعلی تا آنجایی که ممکن است نمایندگان از سایر ابزارهای نظارتی استفاده کنند ضمن اینکه من استیضاح را حق نمایندگان می دانم و هیئت رئیسه دخالت نخواهد کرد. توصیه دوستانه ما با توجه به مجموعه شرایطی کشور این است که ذکر کردم.

وی در خصوص نامه های دریافت شده از سوی سناتورهای آمریکایی نیز خاطرنشان کرد: چندین نامه از طرح اعضای کنگره و برخی سناتورهای آمریکایی رسیده بود و ماههای اخیر نامه دیگر نیز رسید که حاکی از آن بود که وقت آن است که مذاکراتی در مسائل فی مابین داشته باشیم. ما تاکنون به این نامه ها جواب نداده ایم زیرا به مطالعه نیاز دارد و این موارد در دست بررسی است.

لاریجانی افزود: البته نیازمند این هستیم که بدانیم گفتگو حول و حوش چه موضوعاتی باید انجام شود.

وی در مورد دولت وحدت ملی که سئوال یکی از خبرنگاران بود خاطرنشان کرد: اینکه تا آنجا که ممکن است از بستر انتخابات به سمت و سوی منافع ملی برویم فکر پسندیده ای است.

لاریجانی در مورد دولت ائتلافی نیز گفت: در صحنه رسانه ها آرای متنوعی مطرح است که بیشتر کسانی که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هستند باید نظرات خود را نسبت به این موضوعات مطرح کنند . اگر دولت ها تا آنجا که ممکن است در منافع ملی کشور از ظرفیت های ملی استفاده کنند این سنخ فکر کردن را من می پسندم. اما من چون کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیستم اظهار نظر من زیاد وجهی ندارد کسانی که کاندیدا هستند باید خود را نسبت به این موضوع بسنجند.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید که اگر یک درصد احتمال داشته باشد دولت دهم اصلاح طلب باشد چه چهره ای از شما در آینده خواهیم دید، گفت: برای اینکه بدانیم وضعیت آینده و نسبت ما در شرایط سیاسی آینده چیست ، باید ببینیم رفتار کسانی که در راس اداره کشور قرار می گیرند و مسئولیت اجرایی کشور را دارند چگونه است؟ اگر روی منافع ملی کشور تمرکز داشته و دلسوزانه نسبت به مسائل کشور پیگیر باشند و به آبادانی و سلامت فکری کشور توجه کنند مورد حمایت مجلس هستند اما اگر دچار فرسایش باشند مجلس شورای اسلامی با استراتژی خود اظهارنظرخواهد کرد.

وی گفت: نسبتی که من با این موضوع دارم همین بحثی است که تشریح کردم.اگر درگیری های سیاسی وجود داشته باشد آن را مفید حال کشور نمی دانیم. امروز کشور نیازمند این است که برای اعتلای حقوق ملت از همه ظرفیت ها استفاده کند . هر دولتی بیاید ما آن را با این معیارها می سنجیم.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که بدترین و بهترین قانون در 30 سال گذشته را از نظر لاریجانی جویا شد گفت: قوانین مختلف از وجوه مختلف تنظیم شده و مقایسه مسائل در حوزه فرهنگ با حوزه اقتصاد متفاوت است، اما قانون اصل 44 را قانون خوبی می دانم زیرا اگر به درستی اجرا شود، فضای کسب و کار را فراهم می کند و اقتصاد را فراگیر می کند، اجازه دهید در مورد بهترین قانون هم دیگران قضاوت کند.

خبرنگاری از رئیس مجلس درمورد نامه وی به دولت علت عدم تخصیص اعتبارات مترو و نامه وی به دولت و اینکه آیا پاسخی دریافت کرده است و اگر دولت به نامه شما پاسخ ندهد، مانند حداد عادل نامه تظلم به رهبری خواهید نوشت که لاریجانی پاسخ داد : این قدام تظلم نیست البته مجلس سازوکار مناسب دارد کمیسیون مربوط مشغول بررسی است و پیگیری می کند. نامه ای که نوشته شده در مورد قانون شهرداری است که کمیسیون عمران باید مورد بررسی قرار دهد . بنا شد اگر شورای شهر و شهرداری بحث مدونی دارند آن را مطرح کنند تا پیگیری شود.

لاریجانی در مورد تهیه طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی از سوی فراکسیون اقلیت مجلس مطرح شده و سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: سفرهای استانی را ابتکار خوبی می دانم اینکه دولت با قبول زحمت از نزدیک مشکلات را بررسی می کند تاکتیک مثبتی است اما اینکه به هر دلیلی نمایندگان می خواهند نظارت بیشتری بر امور داشته باشند نیز حق نمایندگان است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در فراکسیون اصولگرایان بحثی در رابطه با اجماع اصولگرایان مطرح شده تاکید کرد: در این زمینه چندین طرح در فراکسیون اصولگرایان وجود دارد.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به مصاحبه اخیر وی اشاره و یادآور شد شما تورم را محصول اقدامات دولت و نه مجلس خوانده اید، گفت: بحثی که من داشتم این بود که بین قوا تقسیم کاری وجود دارد ما باید وظیفه خود را انجام دهیم ، قوه مجریه هم وظیفه خود را انجام می دهد، نکته این است که بحث تورم زاییده رفتار اجرایی در کشور است.طبعا مسئله تورم در کشور مربوط به مجلس نیست ، اما اینکه ما در مجلس تلاش داریم برای اینکه تورم ایجاد نشود حتما از وظایف ماست .

وی در خصوص سیاست های بکار گرفته شده توسط آمریکا در منطقه نیز گفت: در این که آمریکایی ها در منطقه رفتار ماجراجویانه ای داشته اند که منجر به مشکلاتی شده تردید نیست اما راهی که بتواند شرایط را تعدیل کند چه از طریق استراتژی عاقلانه آمریکایی ها باشد و چه کمکی از ایران برآید که شرایط را تعدیل کند از آن استقبال می کنیم.

وی در خصوص ارائه لایحه تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده به مدت یک سال به مجلس که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت:این لایحه هنوز به دست ما نرسیده است.

لاریجانی همچنین در مورد خبر دیدار وی با میرحسین موسوی نیز گفت: البته ما ملاقاتی با یکدیگر نداشته ایم این طور که در رسانه ها منتشر شده اما نمی دانم چگونه است که فضای سیاسی کشور نسبت به گفتگوی رجال سیاسی با هم اینقدر حساسیت دارد البته این مراودات امر مطلوبی است اما نه اینقدر تا این حد حساسیت روی آن باشد.

رئیس مجلس گفت : بنده بارها با آقای موسوی در مسائل مختلف گفتگو داشته ام و اصولا مفید می دانم که مسئولان کشور از ظرفیت های سیاسی استفاده کنند. در مورد سایر صاحب نظران نیز چنین بوده است.