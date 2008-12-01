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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۲۰:۰۱

جلوگیری از دفن عاملان حملات تروریستی بمبئی در قبرستان مسلمانان

مسئولان قبرستان مسلمانان بمبئی با دفن 9 تروریست که در حملات اخیر خود منجر به کشته شدن 172 انسان بیگناه شدند، مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مسئولان قبرستان مسلمانان بمبئی روز دوشنبه گفتند: این تروریستها، مسلمان واقعی نبوده اند و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شوند.

آنان تاکید کرد: اسلام اجازه چنین اعمال وحشیانه ای را نمی دهد.اجساد این 9 تروریست هم اکنون در سردخانه نگهداری می شود.

معاون وزیر کشور هند با اشاره به اینکه تعداد کشته های حملات بمبئی به 172 نفر رسیده است، گفت : تمامعاملان این حملات پاکستانی بوده اند.

در پی حملات مرگبار در بمبئی، وزیر کشور و مشاور امنیت ملی هند استعفا کردند.

وزیر امورخارجه آمریکا نیز در راستای فشار بر اسلام آباد خواستار همکاری و شفاف سازی کامل پاکستان در قبال هند در تحقیقات درباره حملات بمبئی شد.

کد مطلب 793405

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