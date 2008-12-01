جلوگیری از دفن عاملان حملات تروریستی بمبئی در قبرستان مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مسئولان قبرستان مسلمانان بمبئی روز دوشنبه گفتند: این تروریستها، مسلمان واقعی نبوده اند و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شوند.

آنان تاکید کرد: اسلام اجازه چنین اعمال وحشیانه ای را نمی دهد.اجساد این 9 تروریست هم اکنون در سردخانه نگهداری می شود.

معاون وزیر کشور هند با اشاره به اینکه تعداد کشته های حملات بمبئی به 172 نفر رسیده است، گفت : تمامعاملان این حملات پاکستانی بوده اند.

در پی حملات مرگبار در بمبئی، وزیر کشور و مشاور امنیت ملی هند استعفا کردند.



وزیر امورخارجه آمریکا نیز در راستای فشار بر اسلام آباد خواستار همکاری و شفاف سازی کامل پاکستان در قبال هند در تحقیقات درباره حملات بمبئی شد.