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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۸:۳۲

آصفي با محكوم كردن ترور رييس دوره اى شوراى حكومت انتقالي عراق :

حضور فتنه برانگيز اشغالگران ، موجب ناامني و خونريزى در عراق شده است

سخنگوى وزارت امورخارجه ايران ، ترور "عزالدين سليم " رييس دوره اى شوراى حكومتي عراق را به شدت محكوم كرد و ادامه ناامني و بي ثباتي در عراق را موجب تداوم وقايع تاسف بار در اين كشور دانست .

به گزارش خبرگزاري مهر ، حميدرضا آصفي تصريح كرد : آمريكا نتوانسته است  در عراق امنيت برقرار كند و حضور فتنه برانگيز اشغالگران ، موجب ناامني و خونريزى در اين كشور شده است .
سخنگوى وزارت امور خارجه  ادامه اشغالگرى و بي توجهي به واقعيات و خواست هاى مردم عراق را عامل بروز حوادث ناگوار و خسارات در اين كشور دانست .
سخنگوى وزارت امورخارجه خاطرنشان كرد : جمهورى اسلامي ايران تاكيد مي كند تداوم سياست هاى زورمدارانه و اصرار اشغالگران بر گسترش خشونت و نظاميگرى عليه مردم عراق ، هتك حرمت اماكن مقدسه باعث افزايش اقدامات خرابكارانه و
بي ثباتي در اين كشور خواهد شد.
وى افزود :  خروج هرچه سريعتر اشغالگران از عراق و واگذارى امور به مردم اين كشور زمينه هاى استقرار حاكميت مردمي و فضاى امن و باثبات براى مردم عراق را فراهم مي سازد . 

کد مطلب 79341

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