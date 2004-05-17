حضور فتنه برانگيز اشغالگران ، موجب ناامني و خونريزى در عراق شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، حميدرضا آصفي تصريح كرد : آمريكا نتوانسته است در عراق امنيت برقرار كند و حضور فتنه برانگيز اشغالگران ، موجب ناامني و خونريزى در اين كشور شده است .

سخنگوى وزارت امور خارجه ادامه اشغالگرى و بي توجهي به واقعيات و خواست هاى مردم عراق را عامل بروز حوادث ناگوار و خسارات در اين كشور دانست .

سخنگوى وزارت امورخارجه خاطرنشان كرد : جمهورى اسلامي ايران تاكيد مي كند تداوم سياست هاى زورمدارانه و اصرار اشغالگران بر گسترش خشونت و نظاميگرى عليه مردم عراق ، هتك حرمت اماكن مقدسه باعث افزايش اقدامات خرابكارانه و

بي ثباتي در اين كشور خواهد شد.

وى افزود : خروج هرچه سريعتر اشغالگران از عراق و واگذارى امور به مردم اين كشور زمينه هاى استقرار حاكميت مردمي و فضاى امن و باثبات براى مردم عراق را فراهم مي سازد .