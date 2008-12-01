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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۲۰:۱۹

اوباما اعلام کرد:

تاکید بردیپلماسی و چندجانبه گرایی؛ویژگی های سیاست خارجی آمریکا

تاکید بردیپلماسی و چندجانبه گرایی؛ویژگی های سیاست خارجی آمریکا

رئیس جمهوری منتخب آمریکا امشب هنگام معرفی تیم امنیت ملی جدید،استفاده از دیپلماسی و گسترش چندجانبه گرایی را مشخصه های سیاست خارجی در دوره ریاست جمهوری خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، باراک اوباما  پس از معرفی تیم امنیت ملی خود در جمع خبرنگاران در شیکاگو و در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت شعارهای وی با هیلاری کلینتون گفت : اگر چه من و هیلاری کلینتون در دوران رقابتهای انتخاباتی برنامه های مختلفی ارائه کردیم، اما هر دو نسبت به استفاده از دیپلماسی و چندجانبه گرایی برای حل مسائل جهانی اشتراک نظر داریم.

وی  استفاده از قدرت نظامی را هم از گزینه های دیگر برای به چالش کشیدن مخالفان اعلام کرد.

هیلاری کلینتون هم در این کنفرانس خبری بر گسترش چندجانبه گرایی در جهان تاکید کرد و گفت : آمریکا بدون همکاری دیگر کشورهای جهان نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد و جهان هم بدون همراهی ایالات متحده نخواهد توانست صلح را در جهان برقرار کند.

رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ساعتی پیش هیلاری کلینتون، رابرت گیتس، اریک هولدر را در کنار جیمز جونز، جانت ناپولیتانو و سوزان رایس به عنوان اعضای تیم امنیت ملی جدید اعلام کرد.

کد مطلب 793411

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