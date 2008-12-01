تاکید اوباما بر تلاش بیشتر برای حل موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما در گفتگو با خبرنگاران در هنگام معرفی تیم امنیت ملی خود در اشاره به کم کاری دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای حل موضوع هسته ای ایران، بر افزایش تلاشها برای حل این مسئله تاکید کرد.

وی همچنین خواستار افزایش تلاشها برای حل مسئله هسته ای کره شمالی و برقراری صلح در منطقه خاورمیانه شد.

رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ساعتی پیش، هیلاری کلینتون، رابرت گیتس، اریک هولدر را در کنار جیمز جونز، جانت ناپولیتانو و سوزان رایس به عنوان اعضای تیم امنیت ملی جدید اعلام کرد.