دیدگاه متناقض آمریکا و انگلیس درباره حملات بمبئی/تلاش برای متهم کردن پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با دیوید میلی باند همتای انگلیسی خود با اعلام سفر به هند در روز چهارشنبه گفت : ما از پاکستان می خواهیم در ارتباط با واقعه بمبئی همکاری و شفاف سازی لازم را انجام دهد.

میلی باند نیز که کشورش از متهمان این واقعه تروریستی است در این کنفرانس مطبوعاتی گفت : این احتمال وجود دارد که واقعه بمبئی، تنشها بین پاکستان و هند را افزایش دهد و هدایت این موضوع به سمت آرامش، وظیفه خطیر رهبران این دو کشور است.

درعین حال دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران بر نبود هیچ مدرکی دال بر دخالت دولت پاکستان در واقعه تروریستی در هتل تاج محل بمبئی تاکید کرد.

رسانه های هند، دستگاه اطلاعاتی امنیتی انگلیس و آمریکا را محرک انجام واقعه بمبئی توسط تندروهای پاکستانی اعلام کردند.

این رسانه ها سه تن از تروریستها را پاکستانی هایی اعلام کرد که شهروند انگلیس هستند.