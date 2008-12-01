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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۲۲:۰۲

پاکستان از جدیت برای برخورد با عاملان حملات بمبئی خبر داد

پاکستان از جدیت برای برخورد با عاملان حملات بمبئی خبر داد

در حالی که تنشها میان دهلی و اسلام آباد رو به افزایش است؛ پاکستان جدیت خود در برخورد با عاملان حملات تروریستی بمبئی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز گفت : ویشنو پراکاش رئیس هیئت اعزامی پاکستان به هند برای بررسی حملات تروریستی بمبئی، به وزارت امور خارجه دعوت شده است.

وی افزود: رئیس هیئت پاکستانی بر انجام حملات بمبئی توسط عناصر پاکستانی صحه گذاشته و خواهان برخورد جدی با عاملان این اقدامات تروریستی شده است.

پلیس هند از اعتراف تنها تروریست دستگیر شده واقعه بمبئی به فراگیری آموزشهای خرابکارانه در یک اردوگاه وابسته به گروه افراطی موسوم به لشگر طیبه پاکستان خبر داده است.

 

کد مطلب 793426

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