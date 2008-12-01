پاکستان از جدیت برای برخورد با عاملان حملات بمبئی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز گفت : ویشنو پراکاش رئیس هیئت اعزامی پاکستان به هند برای بررسی حملات تروریستی بمبئی، به وزارت امور خارجه دعوت شده است.

وی افزود: رئیس هیئت پاکستانی بر انجام حملات بمبئی توسط عناصر پاکستانی صحه گذاشته و خواهان برخورد جدی با عاملان این اقدامات تروریستی شده است.

پلیس هند از اعتراف تنها تروریست دستگیر شده واقعه بمبئی به فراگیری آموزشهای خرابکارانه در یک اردوگاه وابسته به گروه افراطی موسوم به لشگر طیبه پاکستان خبر داده است.