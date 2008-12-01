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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۲۲:۲۱

پور محمدی خبر داد؛

انتخابات کمیته ملی المپیک تجدید می شود

انتخابات کمیته ملی المپیک تجدید می شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تجدید انتخابات کمیته ملی المپیک خبر داد و گفت: وضعیت قطعی برگزاری انتخابات مجدد کمیته ملی المپیک تا یک هفته آینده مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور محمدی امروز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: همانطور که قبلا اعلام کرده ایم دو شغله ها نباید در ورزش فعالیت کنند و به همین خاطر جلوی برگزاری انتخابات فدراسیون هایی را که این مشکل را داشته اند گرفته ایم.

پور محمدی با تاکید بر اینکه کمیته المپیک در اولویت تغیرات قرار دارد گفت : ما برخورد با دو شغله ها در ورزش را از کمیته المپیک آغاز خواهیم کرد و تصور می کنم ظرف یک هفته آینده وضعیت نهایی تجدید انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شود.

پس از برگزاری مجمع عمومی کمیته المپیک که روز هفتم آبان ماه سال جاری برگزار شد، محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس جدید کمیته المپیک جایگزین رضا قراخانلو شد.

کد مطلب 793429

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