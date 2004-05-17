آمريكايي ها بيايند شيوه هاي جديد شكنجه را يادشان بدهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز رئيس سابق سازمان امنيت ملي اسرائيل در گفتگو با رويترز گفت : تحقير جنسي كه توسط آمريكاييها عليه زندانيان ابوغريب در عراق به كار برده مي شود ، هرگز به رسيدن به اطلاعات مفيد از زندانيها نمي انجامد .

به گزارش اين خبرگزاري اسرائيل تنها رژيمي است كه به طور علني در مورد شكنجه و راههاي آن بحث مي كند .

وي گفت : علي رغم روابط نزديك با آمريكا در زمينه هاي امنيتي ، ما هرگز از شيوه هاي به كار برده شده در ابوغريب استفاده نمي كنيم .

ايلون تاكيد كرد : شكنجه براي تسليم بازداشت شده ها است تا اطلاعات خود را بازگو كنند اما در شيوه هاي به كار رفته در ابوغريب در شكستن افراد بسيار افراط مي شود و اين شيوه ها مناسب نيست .

وي گفت : مردي كه به اين شدت شكسته مي شود همه چيز خواهد گفت و اين اطلاعات بي استفاده و بي اهميت خواهند بود .

وي در مورد اتهاماتي كه مصطفي ديراني يك رهبر مبارزان لبناني در مورد شكنجه وي در دهه 90 در زندانهاي اسرائيل اظهار داشته است گفت : مورد ديراني يك استثنا بود وي به وسيله اطلاعات اسرائيل گرفته شده بود ، اين سرويس ماموريتهاي فوق سري انجام مي دهد و مستقل از قوه قضائيه اسرائيل است در حاليكه شين بت تحت دستورات دادگاه عالي در اسرائيل و فلسطين فعاليت مي كند .

وي با اعتراف به شيوه هاي شكنجه در زندانهاي اسرائيل از جمله فشارهاي فيزيكي و شوكهاي كوتاه گفت : ما هرگز از شيوه تحقير به خصوص تحقير جنسي در شكنجه استفاده نمي كنيم چراكه به ما ثابت شده است اين شيوه ها تاثيري ندارد .