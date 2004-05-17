به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز رئيس سابق سازمان امنيت ملي اسرائيل در گفتگو با رويترز گفت : تحقير جنسي كه توسط آمريكاييها عليه زندانيان ابوغريب در عراق به كار برده مي شود ، هرگز به رسيدن به اطلاعات مفيد از زندانيها نمي انجامد .
به گزارش اين خبرگزاري اسرائيل تنها رژيمي است كه به طور علني در مورد شكنجه و راههاي آن بحث مي كند .
وي گفت : علي رغم روابط نزديك با آمريكا در زمينه هاي امنيتي ، ما هرگز از شيوه هاي به كار برده شده در ابوغريب استفاده نمي كنيم .
ايلون تاكيد كرد : شكنجه براي تسليم بازداشت شده ها است تا اطلاعات خود را بازگو كنند اما در شيوه هاي به كار رفته در ابوغريب در شكستن افراد بسيار افراط مي شود و اين شيوه ها مناسب نيست .
وي گفت : مردي كه به اين شدت شكسته مي شود همه چيز خواهد گفت و اين اطلاعات بي استفاده و بي اهميت خواهند بود .
وي در مورد اتهاماتي كه مصطفي ديراني يك رهبر مبارزان لبناني در مورد شكنجه وي در دهه 90 در زندانهاي اسرائيل اظهار داشته است گفت : مورد ديراني يك استثنا بود وي به وسيله اطلاعات اسرائيل گرفته شده بود ، اين سرويس ماموريتهاي فوق سري انجام مي دهد و مستقل از قوه قضائيه اسرائيل است در حاليكه شين بت تحت دستورات دادگاه عالي در اسرائيل و فلسطين فعاليت مي كند .
وي با اعتراف به شيوه هاي شكنجه در زندانهاي اسرائيل از جمله فشارهاي فيزيكي و شوكهاي كوتاه گفت : ما هرگز از شيوه تحقير به خصوص تحقير جنسي در شكنجه استفاده نمي كنيم چراكه به ما ثابت شده است اين شيوه ها تاثيري ندارد .
رئيس سابق شين بت سرويس امنيت داخلي رژيم صهيونيستي:
آمريكايي ها بيايند شيوه هاي جديد شكنجه را يادشان بدهيم
امي ايلون رئيس سابق شين بت سرويس امنيت داخلي رژيم صهيونيستي امروز در گفتگو با خبرگزاري رويترز شيوه هاي به كار برده شده در زندان ابوغريب را بسيار ضعيف خواند.
