مشورت و راهنمایی مهمترین نیاز جوانان در جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حاج علی اکبری در حاشیه مراسم افتتاحیه مرکز پاسخگویی به مسائل ازدواج جوانان در مشهد گفت: سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) برگزیده ترین مناسبت سال از لحاظ مذهبی است و افتتاح این مرکز که یک آرزوی دیرینه بود در چنین روزی بسیار مبارک و خجسته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین نیاز جوانان، نیاز به راهنمایی و مشورت در چنین شرایط سخت و پیچیده زمان در زندگی است، زیرا ارائه سبک های گوناگون و متنوع، حیرت نسل جوان را در برگرفته است.

رئیس سازمان ملی جوانان کشور عصر حاضر را، عصر حیرت دانست و ادامه داد: این عصر دارای پیچیدگی هایی است که احتمال انتخاب غلط از سوی جوانان برای آغاز یک زندگی مشترک وجود دارد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری ادامه داد: در چنین دورانی باید بزرگترین خدمت که راهنمایی و مشورت که مبتنی بر آموزه های دینی است را برای جوانان داشته باشیم، زیرا سبک های مشاوره ای الان در فرهنگ ما ریشه ندارند و خود این مشاوره های غلط یک تهدید بسیار شدید و بزرگ برای زندگی جوانان است.

وی تصریح کرد: ایجاد مراکز مشاوره ای امین که از طرفی پاسخگوی نیاز مهم، ضروری و فوری جوانان و از طرفی متناسب با فرهنگ، دین و ارزش های خودمان باشد بسیار مهم و ارزشمند است.

حاج علی اکبری ازدواج را جزو فوریت های مشاوره ای عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد چنین مرکزی توسط آستان قدس رضوی از برکات و الطاف حضرت رضا(ع) است که باز هم دست لطف این حضرت است که بر سر جوانان کشورمان کشیده می شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با جهتگیری درست و همت بالا همچنین با استفاده از ظرفیت ها، این مرکز بعد از پاسخگویی به نیاز استان و کشور به صورت بین المللی پاسخگوی همه مومنین در جهان باشد.

رئیس سازمان ملی جوانان کشور افزود: یکی از نیازهای جدی در زمینه ازدواج الگوسازی این کار برای دیگر استانهاست و ما نیازمند تعدد مراکز مشاوره ای در مسائل ازدواج در دیگر استانهای کشور هستیم.