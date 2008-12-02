به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمدرضا پورمحمدی و مجری این طرح پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این طرح پژوهشی پس از دو سال تلاش محققان دانشگاه تبریز و همکاری برخی سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی تدوین و به تصویب مرکز ملی آمایش کشور رسید.

وی با بیان اینکه حاصل این مطالعات افزون بر 20 جلد بوده است، افزود: خلاصه این اطلاعات در شش جلد تهیه و در اختیار سازمان ها و مراکز تحقیقاتی ذیربط قرار گرفته تا در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری توسعه استان برای افق 1400 مورد استفاده قرار گیرد.

پورمحمدی آمایش سرزمین را تنظیم رابطه بین انسان ، فضا و فعالیت های انسان در فضا تعریف کرد و گفت: مطالعه و اجرای طرح های آمایش سرزمین در مقیاس ملی و منطقه ای از اساسی ترین وظایف در مدیریت و برنامه ریزی کشور است .

وی افزود: بر این اساس در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت مکلف شده است به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور، سندملی آمایش سرزمین را در سطح کلان ، بخشی و استانی به اجرا در آورد.

این استاد دانشگاه تبریز با بیان اینکه سند ملی آمایش سرزمین در سطح استان مشتمل بر نظریه پایه توسعه استانها، تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی، سازمان فضایی توسعه استان، اقدامها و عملیات اولویت دار توسعه استان است، افزود: گزارش اولین طرح پایه آمایش آذربایجان شرقی پس از طی فرآیند طولانی بررسی، تهیه و تدوین گردیده است که این مطالعات بعد از تهیه کلیات طرح آمایش سرزمین در کشور طی عقد قراردادی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با دانشگاه تبریز در اردیبهشت سال 82 آغاز شد.

وی با بیان اینکه جلد اول این طرح به مبانی نظری و روش‌شناسی آمایش سرزمین و مبانی نظری توسعه استان اختصاص دارد، گفت: شناخت وضع موجود و روند گذشته بخش های اقتصادی عنوان جلد دوم این مطالعات بوده که در آن فعالیت‌های تولیدی، شبکه‌های زیربنایی و فعالیت‌های خدماتی استان مورد بحث قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به بخش دیگری از نتایج تحقیقات صورت گرفته این طرح که در قالب جلد سوم تحت عنوان"ویژگیهای طبیعی و محیطی" به انجام رسیده است، افزود: این قسمت طرح نیز جهت ارزیابی و تعیین توانهای اکولوژیکی استان و همچنین تعیین محدوده‌های دارای توان توسعه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، منابع اکولوژیکی استان مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.

وی توجه به " مراکز زیست، شبکه‌های زیربنایی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی" و" تحلیل سازمان فضایی وضع موجود استان آذربایجان شرقی" را به ترتیب عناوین جلد چهارم و پنجم این تحقیقات عنوان کرد و گفت: در جلد پنجم این تحقیقات، خارج از مطالعات وضع موجود به ارتباط بین داده‌ها و تحلیل شرایط موجود پرداخته شده و سعی گردیده علل شکل‌گیری فعالیتها و استقرار جمعیت، جریانهای کالا و خدمات، روند جابجایی جمعیت، فضاهای تجهیز شده و در حال توسعه و ... شناسایی و جهت برنامه‌ریزی توسعه از آنها استفاده شود.

پورمحمدی استقرار جمعیت در فضای جغرافیایی استان را متأثر از شرایط طبیعی، منابع آب و اراضی حاصلخیز دانست و گفت: دشت های استان شامل دشت تبریز ـ مراغه ـ مرند و سراب محل تمرکز مراکز شهری بزرگ و مجموعه‌های روستایی بزرگ و متوسط در نیمه غربی است .

وی با بیان اینکه 85 درصد کل جمعیت شهری آذربایجان شرقی در تبریز سکونت دارند، افزود: در نیمه شرقی استان نیز اغلب به دلیل کوهستانی بودن، کم آب بودن و شرایط جغرافیایی، شهرهای کوچک و متوسط، روستاهای پراکنده و کم‌جمعیت و اراضی دیم مشهود است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از نظر جمعیت روستایی نیز این نیمه حدود 50 درصد جمعیت روستایی را به خود اختصاص داده است، افزود: از این نظر با وجود اینکه تنها 25 درصد تعداد روستاها در این نیمه قرار دارد لیکن 50 درصد جمعیت روستایی را به خود اختصاص داده است.

وی طرح پایه آمایش استان و سنتز مطالعات را عنوان جلد ششم این تحقیقات عنوان کرد و گفت:جمع بندی مطالعات و تحلیل سازمان فضایی وضع موجود که در جلد ششم این تحقیقات گردآوری شده است حاکی از شکل‌گیری دو فضای کاملاً مجزا از هم در فضای جغرافیایی استان است.

پورمحمدی با بیان اینکه در نظریه پایه توسعه استان آذربایجان‌شرقی نقش و مأموریت استان در راستای سیاستهای آمایش ملی بر محورهای صنعت، کشاورزی، خدمات و استفاده حداکثر از قابلیت‌های معدنی و گردشگری استوار گشته است افزود: با توجه به قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه استان و همچنین توانهای اکولوژیکی و مستندات این نظریه، استخوانبندی فضایی افق 1400 استان در قالب محورهای ملی و فراملی و محورهای منطقه‌ای و استانی ترسیم شده است.

به گفته دکتر پورمحمدی این طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر900میلیون ریال طی 24 ماه به انجام رسیده و در اجرای آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان کارفرمای طرح، دانشگاه تبریز به عنوان طرف قرارداد و دکتر مقصود خیام، دکتر محمد باقر بهشتی، دکتر بیوک رسول و دکتر رسول قربانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز همکاری داشته اند.